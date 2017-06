RMP germany ab 1. Juli exklusiver Lizenzpartner des Reiss Motivation Profile in Deutschland

(fair-NEWS)

Nach Auslauf des bisherigen Lizenzvertrags wird RMP germany ab morgen offizieller und exklusiver Lizenzpartner des Reiss Motivation Profile in Deutschland sein. Das Reiss Motivation Profile gilt als eines der meistgenutzten Diagnostiktools im Bereich Coaching und Beratung. "Die weite Verbreitung des Tools spiegelt sich deutlich in den vorhandenen 100.000 Datensätzen wider - kaum ein anderes Persönlichkeitstool kann auf eine solche Datenmenge zurückgreifen", so Brunello Gianella von RMP germany.Das Reiss Motivation Profile ist ein wissenschaftliches Diagnostiktool für menschliche Motivation, das in den 1990er Jahren von Professor Dr. Steven Reiss entwickelt wurde. Das Ergebnis seiner Forschung war die Herausbildung von 16 unterschiedlichen Lebensmotiven, die jeder besitzt, aber unterschiedlich priorisiert. Anhand von 128 Aussagen zu verschiedenen Lebensbereichen, die in einem Online-Fragebogen bewertet werden, kann die Ausprägung dieser 16 Motive über ein wissenschaftlich-mathematisches Verfahren ermittelt werden. Milliarden verschiedene Motivkonstellationen ermöglichen so die individuelle Abbildung der menschlichen Motivation.RMP germany gewährleistet durch seine langjährige Erfahrung im Umgang mit dem Reiss Motivation Profile die bestmöglichen Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für alle, die mehr über menschliche Motivation wissen möchten. "Wir sind sehr stolz, die Forschungsarbeit von Steven Reiss weiterführen zu dürfen und sein großes Lebenswerk für die Nachwelt nutzbar zu machen", so Daniele Gianella. Daniele und Brunello Gianella, Lizenzpartner für das Reiss Motivation Profile in der Schweiz, Portugal und Skandinavien, sowie Irene Krötlinger und Dr. Maximilian Koch, die seit 15 Jahren die Reiss Profil Akademie Österreich betreiben, haben gemeinsam mit Personal-Branding-Experte Ben Schulz die RMP germany GmbH gegründet.Das erklärte Ziel von RMP germany ist es, das Diagnostiktool stetig weiterzuentwickeln und es für noch mehr Menschen in unterschiedlichen Branchen zielgerichtet nutzbar zu machen. Hierzu launcht RMP germany pünktlich zum 1. Juli 2017 eine Online-Plattform, die sowohl Reiss-Profile-Mastern als auch Endkunden zahlreiche neue Möglichkeiten bietet. Der neue Zugang erlaubt es Mastern unter anderem, besser verständliche Visualisierungen und Grafiken zu erzeugen und zusätzliches Material herunterzuladen. Auch der Endkunde erhält nun einen Online-Zugang zu seiner persönlichen Auswertung mit anschaulichen Grafiken der Motivausprägungen sowie einem versandbereiten Link, um das Profil beispielsweise mit Partnern und Kollegen zu teilen.Weitere Informationen über RMP germany finden Sie unter: <a href="www.rmp-germany.com/"> www.rmp-germany.com</a>



Bildinformation: v. l. n. r.: Dr. Maximilian Koch, Benjamin Schulz, Daniele & Brunello Gianella