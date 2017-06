Hohe Maklergebühren schrecken ab – mehr Attraktivität durch das Festpreismodell

(fair-NEWS)

Kohlstetter Immobilien in Freiburg lässt seine Kunden zwischen Provisions- und Festpreismodell wählen und sparen. Das Festpreismodell hat den Charakter eines Privatverkaufes.Kohlstetter Immobilien in Freiburg schlägt beim Service rund um den Hausverkauf neue Wege ein. Hier kann der Kunde wählen, ob er die übliche Maklerprovision zahlt oder ein umfangreiches Leistungspaket, zum Festpreis, in Anspruch nimmt. Je nach gewählter Option, können Verkäufer oder Käufer erheblich profitieren und Geld sparen.Beim herkömmlichen Provisionsmodell fallen für Verkäufer und Käufer die üblichen Maklerprovisionen, in Höhe von 3,57 % inkl. Mehrwertsteuer, aus dem notariellen Kaufpreis an. Bei einem Wert im sechsstelligen Bereich kommt so ein schönes Sümmchen an Kaufnebenkosten zusammen. Da vergeht die Lust, einen Makler zu beauftragen.Dabei würden sich viele Immobilienverkäufer und -käufer die Unterstützung durch einen professionellen Makler wünschen. Denn so ein Immobilienverkauf ist mit viel Organisation und Zeitaufwand verbunden: Anzeigen schalten, kluge Verkaufsargumente entwickeln, Termine vereinbaren und nicht zu vergessen, der „lästige“ Papierkram, der nebenbei noch anfällt. Ein Immobilienverkauf ist mehr Arbeit, als man denkt! Da lauert dann bis zum Abschluss des Kaufvertrages, die eine oder andere (böse) Überraschung, auf die man gar nicht vorbereitet ist.Sebastian Kohlstetter, von Kohlstetter Immobilien, ergänzt das übliche Maklerangebot und greift ein neues Konzept auf, dass in Deutschland erst von wenigen Immobilienmaklern umgesetzt wird. „Als fortschrittliches Unternehmen kombinieren wir Erfahrung im Immobilienverkauf dynamisch mit neuen Entwicklungen. Wir reagieren schnell und sind für unsere Kunden immer am aktuellen Marktgeschehen dran. Dazu gehört auch unser neues Festpreismodell, das die Verkaufschancen einer Immobilie deutlich erhöht. Verkäufer und Käufer sparen dabei eine Menge Zeit und Geld“.Das Modell hat den Charakter eines Privatverkaufes. Der Verkäufer zahlt einen festgelegten Betrag. Kohlstetter Immobilien übernimmt alle zeitintensiven und bürokratischen Arbeiten, wie Preisfindung, Interessentenauswahl, Verträge, Korrespondenz sowie ein gezieltes Marketing. Ein versiertes Wertgutachten durch einen Sachverständigen kann ebenfalls, gegen einen Aufpreis, erstellt werden.Bleibt noch ein Punkt offen, auf der Liste der Tätigkeiten, die ein Makler üblicherweise erledigt: Die Besichtigung der Immobilie mit den Kaufinteressenten.Das übernimmt beim Festpreismodell der Verkäufer selbst. Er kennt seine Immobilie in- und auswendig, weiß über die Infrastruktur vor Ort zu berichten, er kennt die Nachbarn und kann schon gleich Tipps für das beste Restaurant am Platze geben. Dabei erhält er umgekehrt einen Eindruck von den Käufern, die sonst fast ausschließlich mit dem Makler zu tun haben.Damit der Verkäufer seine Zeit auch in potenzielle Käufer investiert, trifft Kohlstetter Immobilien im Vorfeld schon die Auswahl. Hierbei werden wichtige Details, wie das Budget des Käufers und Finanzierungsfragen geklärt. „Immobilientouristen“, die nur mal eben schauen wollen und an einem Kauf nicht wirklich interessiert sind, werden durch die Erfahrung des Immobilienmaklers analysiert.Im Prinzip kann man das Festpreismodell als eine Art Arbeitsteilung bezeichnen. Jeder macht das, was er am besten kann.Der Käufer zahlt beim Festpreismodell keine Provision. Schon allein diese Aussicht zieht mehr Interessenten an und die Verkaufszeit lässt sich deutlich verkürzen. So kommen beide Parteien schnell zum gewünschten Ergebnis.Alternativ können die Kunden natürlich auch das übliche Provisionsmodell wählen. Hier trägt der Käufer die übliche Maklerprovision in Höhe von 3,57% inkl. Mehrwertsteuer aus dem notariellen Kaufpreis. Für den Verkäufer ist die Maklerleistung provisionsfrei.Die Vermietung von Immobilien und Wohnungen wird bei Kohlstetter Immobilien ebenfalls groß geschrieben. Umfassende Leistungspakete bieten auch hier Vorteile für den Kunden. Ausführliche Informationen über die umfangreichen Maklerleistungen sind unter www.kohlstetter-immobilien.de zu finden.



Bildinformation: Kohlstetter Immobilien