MÄRCHENSPIEGEL DER ARAMESH - eine Reise in fantastische Welten

Neu im Karina-Verlag ist ein märchenhaftes Buch für Groß und Klein von Barbara Naziri. In den Geschichten zwischen Orient und Okzident geht es natürlich in erster Linie um Liebe und Freundschaft.Rahmenhandlung ist ein Flüchtlingsschicksal. Das Mädchen Aramesh ist die Schlüsselfigur, die uns zu allen Märchen führt. Ein harter Schicksalsschlag zerstört ihre glückliche Kindheit. So flieht sie aus dem Morgenland, in dem Krieg und Willkür herrschen, über das Meer einem neuen Leben entgegen. Ihre einzige Habe ist eine Walnussholzdose, in der sich ein geheimnisvoller Inhalt verbirgt. Auf ihrem abenteuerlichen Weg in eine fremde Welt findet sie Freunde und Zuflucht in zauberhaften Märchen der Menschheit, in denen das Gute und die Liebe böse Mächte überwinden, bis auch sie endlich in ihrem neuen Leben ankommt.Produktinformation• Taschenbuch: 316 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (30. Juni 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 396111935X• ISBN-13: 978-3961119356• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 10 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 2,2 x 21,1 cmÜber die AutorinGeboren im letzten Jahrhundert in eine multikulturelle Familie, deren Spuren sich von Israel über den Iran, die Krim bis nach Skandinavien ziehen: „Ich bin eine Pflanze mit jiddischen Wurzeln in persischer Erde, Blütenstandort Norddeutschland.“ Barbara Naziri ist Doppelstaatsbürgerin, betrachtet sich selbst jedoch als Weltbürgerin. Sie ist Mitbegründerin des Hamburger Flüchtlingsrats, des deutsch-ausländischen Vereins AGDAZ, der Initiative IMUDI (Menschenrechte und Demokratie Iran) und Mitglied im Auschwitz-Komitee. Ansonsten ist sie ein ruheloser Geist, immer auf der Suche nach den eigenen Wurzeln und damit beschäftigt, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Ihre ersten beiden Bücher hierzu erschienen unter dem Pseudonym Maryam Djoun (Der Granatapfelbaum, Leben im Kalten Paradies). Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien, Kolumnen und Gedichte in verschiedenen Zeitschriften sowie Herausgeberin von „antastbar – die Würde des Menschen“. Herbstgeflüster, ein Satirebuch und vergnüglicher Austausch zweier Autoren mit unterschiedlich kulturellem Hintergrund schrieb sie zusammen mit Autorenfreund Peter Reuter.„Grüner Himmel über Schwarzen Tulpen“ ist ihr Herzstück, sowohl ein politisches Buch wie ein Gesellschaftsroman über die iranische Gesellschaft und letztendlich auch ein Spiegelbild der Autorin.©byChristine Erdic



