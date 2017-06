Obstlieferung ins Büro - Jetzt Probetüte bestellen

(fair-NEWS)

Möbel, Bücher, Musik und Kleidung: alles bestellen wir im Internet. Wie einfach könnte es sein, wenn Sie Obst online bestellen und sich langes Anstehen an der Supermarktkasse nach Feierabend ersparen? Ihre Obstlieferei ist der Partner für Frische und Vielfalt, bei dem Sie bestellen und Ihr Obst liefern lassen können. Ins Büro, in Ihre Kanzlei, in die Schule oder die Kita und nachhause ist eine Obstlieferung möglich. Sie möchten frische Vitamine frei Haus oder suchen nach einem täglichen Vitaminkick im Büro? Dann entscheiden Sie sich zum Obst online bestellen und freuen sich über einen frischen und zuverlässig gelieferten Obstkorb!Ihre Vorteile beim <a href="https://www.obstlieferei.de/">Obst liefern lassen</a>Als Firma wie als Privatkunde sparen Sie durch die Obstlieferung Zeit und Geld. Ob exotische oder saisonale einheimische Früchte, Ihr Obstkorb wird ganz nach Ihren persönlichen Wünschen zusammengestellt und liebevoll von Hand verpackt. Nur sorgfältig ausgesuchtes, von Hand sortiertes und gewogenes Obst findet den Weg in die Obstlieferei und damit in Ihren Obstkorb, wenn Sie Ihr Obst liefern lassen. Sie können einmalig oder im regelmäßigen Intervall frisches Obst online bestellen und mit der Obstlieferung den täglichen oder wöchentlichen Bedarf an frischer Kost und Vitaminen decken. Dabei bieten wir Ihnen top Qualität ohne Mindestvertragslaufzeit und Mindestmenge, sodass Sie beim Obst online bestellen jederzeit frei entscheiden und individuell wählen können. Wir achten darauf, saisonale Top-Produkte zu fairen Konditionen auszuwählen und die günstigen Preise an Sie weiterzugeben. Unsere Obstlieferung ist zum sofortigen Verzehr gedacht und kommt reif, frisch sowie schmackhaft bei Ihnen an.Mit einem Obstkorb können Sie Ihre Mitarbeiter überraschen oder für Kunden und Geschäftspartner ein kleines Dankeschön bereithalten, das für Begeisterung sorgt und optisch ansprechend wie gesund ist. Vertrauen Sie auf eine frische und termingerechte Lieferung, die wir mit unseren eigenen emissionsarmen Fahrzeugen oder mit DHL GoGreen realisieren. Sie möchten wissen, welches Obst und Gemüse aktuell Saison hat? In unserem Saisonkalender können Sie sich vor dem Obst liefern lassen informieren und einen Obstkorb nach eigenen Wünschen zusammenstellen. Bevorzugen Sie BIO-Obst und möchten Ihren Mitarbeitern Vitamine aus biologischem Anbau servieren? Dann nutzen Sie unser großes BIO-Sortiment und finden für jeden Geschmack biologische Frische, in dem Sie BIO-Obst online bestellen. Motivation basiert auf Vitaminen und gesundem Genuss, den Sie durch Ihre Entscheidung zum Obst liefern lassen ganz einfach und auf jeden Anspruch abgestimmt realisieren können. Finden Sie in der Obstlieferei frisches saisonales und exotisches Obst, das Sie direkt nach dem Obst online bestellen verzehren und genießen können!Mit einer Obstlieferung für Motivation und Freude sorgenLernen Sie uns kennen und bestellen Ihre persönliche Probetüte, die Sie von den Vorteilen beim Obst online bestellen überzeugen wird. Beim Obst liefern lassen vertrauen Sie auf einen kundenorientierten und freundlichen Service, der sich um die Frische und die termingerechte Zustellung Ihrer Obstlieferung kümmert. Die Obstlieferei freut sich über Ihr Interesse und sendet Ihnen eine kostenlose Probetüte Frische und Knackigkeit zu, durch die Sie einen ersten Eindruck bekommen und die Vorteile beim Obst online bestellen erkennen. Haben Sie sich von unserer Frische überzeugt und wir konnten Sie begeistern, freuen wir uns, Ihnen täglich oder wöchentlich einen frischen Obstkorb mit Ihrer eigenen Zusammenstellung liefern zu dürfen. Ihre Obstlieferei ist Ihr zuverlässiger Partner für köstliche Frische.Jetzt kostenfreie Probetüte auf <a href="https://www.obstlieferei.de/">www.obstlieferei.de</a> bestellen.



Bildinformation: Obstlieferung ins Büro - Jetzt Probetüte bestellen