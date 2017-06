Youngster der Turntalentschule Veitshöchheim und faszinierende Oldtimer zum Tag der offenen Tür

(fair-NEWS)

Eigentlich könnte man es einen "Generationen-Tag" der offenen Tür nennen, zu dem die <a href="www.profiroll.net">Profiroll Schuricht GmbH</a> in Veitshöchheim eingeladen hatte. Bei strahlendem Sonnenschein erwarteten die Besucher besondere Attraktionen.Zu Gast waren die Veitshöchheimer Turnerinnen der Turntalentschule. Auf der übergroßen Airtrack-Matte brachten die ausgezeichneten Athletinnen am Samstag ihre eigenen PS zum Einsatz. Gekonnt wirbelten sie durch die Lüfte, präsentierten den begeisterten Zuschauern ihre Sprungfiguren.Deutlich gemächlicher brachten die klassischen Schönheiten am Sonntag ihre Pferdestärken zum Einsatz. Zum Boxen- und Fotostopp trafen sich da die Teilnehmer des 1. Veitshöchheimer Oldtimertreffens bei Profiroll. Bis zu 100 Jahre alt waren die teilweise sehr noblen Karossen.Die Ausstellung mit Rolläden, Insektenschutz, Jalousien, Markisen und innenliegendem Sonnenschutz hatte geöffnet. Für Kinder gab es an beiden Tagen ein umfangreiches Programm mit Betreuung. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.Unterstützt wurde der Tag der offenen Tür vom Verkehrs- und Gewerbeverein Veitshöchheim und dem Oldtimerstammtisch Würzburg.<a href="www.profiroll.net"> www.profiroll.net</a>



Bildinformation: Boxenstopp am Tag der offenen Tür I Profiroll Schuricht GmbH, Veitshöchheim