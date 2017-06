Zukunftsenergie Deutschland 4 - BHKW und Photovoltaik

(fair-NEWS)

Der Energiemix aus Sonnenenergie und Blockheizkraft ist interessant, weil beide Systeme die Umwelt und die Ressourcen schonen. In der Photovoltaik ist die Sonne als kostenfreier und immer aktiver Rohstofflieferant ideal. Durch Ankauf und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen können wir die Energiewende mit Hilfe der Anleger fördern. Gleichzeitig werden Nutzer eines BHKW unabhängig vom lokalen Stromanbieter und produzieren kostengünstig eigene Energie. Schöner Nebeneffekt: Überschüssige Energie wird in das Netz eingespeist und bringt dem Lieferanten zusätzliche Erträge monetärer Art.Jede dritte kWh wird inzwischen durch erneuerbare Energien erzeugt. Bis zur völligen Abschaltung der Kernkraftwerke, dem mittelfristigen Verzicht auf Kohlekraftwerke und dem Wandel in Wärmeversorgung und Verkehr hin zur Nutzung elektrischer Energie ist noch sehr viel Ausbau-Potenzial vorhanden. Die logische Konsequenz im Denken: Die Sonne scheint nahezu immer, kostenfrei und die Vergütungen durch den Staat runden das Gesamtpaket ab. Eine lohnenswerte Anlage, die bei unseren Produkten bislang sogar immer über der Prognose lag.Photovoltaik-Anlagen bis zu einer Leistung von 750 kW unterliegen nicht der Ausschreibung, sondern sindweiter berechtigt, eine fixe EEG-Vergütung von aktuell rd. 11 ct/kWh zu erhalten. Mit den richtigen Modulenund sachgemäßer Handhabung erwirtschaften diese Anlagen rentable und planbare Erträge.Deutscher Beteiligungspreis für Zukunftsenergie Deutschland 4 in der Kategorie TOP nachhaltiges Investmentvermögen. Diese Auszeichnung wird von einer unabhängigen Jury des renommierten Magazins Beteiligungsreport, bestehend aus Redaktion, Fachjournalisten und Sachwert-Spezialisten, vergeben. Zukunftsenergie Deutschland 4 hat die Jury überzeugt. Mit der Investition in Photovoltaik-Anlagen und in Blockheizkraftwerke stellt ZED 4 einen sich ergänzenden und zukunftsorientierten Energiemix dar.Das erfolgreiche Konzept Zukunftsenergie Deutschland 4, welches für 2015 bereits 6 % ausgezahlt hat und für 2016 sogar 11 % (inkl. Sonderausschüttung), wird Anlegern sicher auch in Zukunft viel Freude machen".Zukunftsenergie Deutschland 4 ist bereits investiert in eine Dachsolaranlage mit einer Megawatt Leistungskapazität, die bereits seit 2011 in Betrieb ist. Deshalb wird der Strom der Anlage noch nach dem damals gültigen Einspeisetarif des Erneuerbare- Energien-Gesetzes (EEG) vergütet. Dieser liegt noch bei attraktiven 26,07 Cent pro Kilowattstunde. Aktuell bekommen die Betreiber für neue Dachanlagen dieser Größenordnung laut EEG noch maximal 8,91 Cent pro Kilowattstunde für den Solarstrom. Der Ankauf von weiteren Photovoltaik-Anlagen ist bereits erfolgt.Zukunftsenergie Deutschland 4 auf einen Blick:Investition in Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerke in DeutschlandLangfristige Vergütung durch EEG und Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)Hohe InvestitionsquoteStrenge Investitionskriterien sichern die Qualität der VermögensanlageNur Qualitäts-AnlagenKeine Fertigstellungs- und BetreiberrisikenVollwartungsvertragKompetenzteam bestehend aus kaufmännischer und technischer Betriebsführung, Sachverständigen, Ingenieurbüros und WirtschaftsprüfungsgesellschaftenAnlagedauer: Geplant bis Ende 2025 (ca. 9 Jahre)Hohe Auszahlungen 6 % p.a. steigend auf 8 %Hoher Gesamtmittelrückfluss ca. 168 %Konservative KalkulationUnabhängiger Treuhänder und MittelverwendungskontrolleurSonderkonditionen für Bürger aus der Region und für Anleger von Solarenergie-Nord, Solarenergie 2 & 3, Solarpark-Meldorf, Solarpark-AchtrupSie zeichnen direkt zu Bestkonditionen!Weitere Informationen unter www.zukunftsenergien-deutschland.de Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei



Bildinformation: Zukunftsenergie Deutschland 4 - BHKW und Photovoltaik