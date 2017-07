Rosa Meer-Badesalz SIVASH, unraffiniert, naturbelassen

(fair-NEWS)

In einigen Salzseen der Südukraine (Limanen) leben seltene und sehr wertvolle Mikroalgen Dunaliella Salina. Zum eigenen Schutz in der hochkonzentrierten Sole unter der strahlenden Sonne produziert Dunaliella Salina viele Carotinoide, vor allem Beta-Carotin. Das Beta-Carotin gibt der Sole eine schöne rosa Farbe.Zum Ende des Sommers verdunstet die Sole nach und nach. Was zurück bleibt, ist das rosa Salz mit dem Gehalt an natürlichem Beta-Carotin, Jod und anderen wertvollen Elementen. Die schönen rosa Farbe des Salzes bleibt aber nicht für immer. Je trockener wird das Salz, desto mehr verblast die Farbe.Um die schöne rosa Farbe länger erhalten zu können, wird das Salz im natürlichen feuchten Zustand dicht verpackt.Dieses schönes rosa Meersalz wird in Deutschland unter der Marke SIVASH vertrieben. Und zwar in handlichen 5 kg Eimern. Es gibt sogar zwei Varianten von dem Salz - als großer oder kleiner Kristall:



Bildinformation: Rosa Meer-Badesalz SIVASH