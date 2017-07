(fair-NEWS)

Bis 2030 werden Prognosen zufolge in den sieben großen Metropolregionen Deutschlands insgesamt zwei Millionen Menschen mehr leben als heute. Dies bedeutet: Das Grundbedürfnis nach Wohnen in den Großstädten wird immer schwieriger zu befriedigen sein, die Nachfrage nach Wohnraum wird weiter zunehmen.Doch ist die derzeitige Marktsituation mit den gestiegenen Preisen in den Großstädten ein geeigneter Zeitpunkt für einen Kauf? Wie werden sich die Wohnimmobilienpreise mittel- bis langfristig entwickeln? Wie hoch ist die Rendite und wie lange die Laufzeit eines Investments? Wollen Sie bei hohen Preisen langfristig in Bestandsimmobilien investieren? Oder wollen Sie lieber von der derzeitigen Marktsituation profitieren? Schaffen Sie neuen Wohnraum und treten Sie sozusagen als Verkäufer in einem Markt mit attraktivem Preisniveau auf in Top-Lage von München und Hamburg.Auf einen Blick:Kurze Laufzeit von nur 3 JahrenVermögensanlage: Nachrangige Namensschuldverschreibung im Sinne des VermögensanlagegesetzesFrühzeichnerverzinsung 3 % bis zum 31.12.2017Verzinsung von 6,0 % p.a. ab 01.01.2018Geplante Auszahlungen: jährlich bis spätestens zum 30.6. des Folgejahres (unterjährige Abschlagszahlungen möglich)Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)Mindestbeteiligung 10.000 EURRückzahlung: 100 % der Einlage per 31.12.2020 (zzgl. mögl. Gewinnbeteiligung am kumulierten Gesamterfolg (endfällige Verzinsung)Erstes Investment in mynido München-KarlsfeldZeichnen zu Bestkonditionen!Mit dem ProReal Deutschland 5 können Anleger von einem Investment mit geplanter kurzer Laufzeit und laufenden Auszahlungen profitieren. Hierfür stellt die Emittentin - die ProReal Deutschland 5 GmbH - das eingeworbene Kapital mehreren Wohnungsneubau- oder Revitalisierungsvorhaben in deutschen Großstädten wie München oder Hamburg zur Verfügung. Die geplante Laufzeit des PRD 5 beträgt drei Jahre. Die Anlegergelder werden ab 01.01.2018 mit bis zu 6,0 Prozent p. a. verzinst. Investoren, die bis 31.12.2017 ihre Pflichteinlage vollständig und unwiderruflich eingezahlt haben, erhalten zudem eine Frühzeichnerverzinsung in Höhe von maximal 3,0 Prozent p. a. Die geplante Kapitalrückzahlung ist per 31.12.2020 zu 100 Prozent vorgesehen. Zusätzlich haben Anleger eine Chance auf eine Beteiligung am kumulierten Gesamterfolg des ProReal Deutschland 5.Weitere informationen: www.proreal-deutschland.de Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei (dt. Festnetz)



