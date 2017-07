Wellnessurlaub in Polen: Idyllisches 4-Sterne-Wellnesshotel HERBARIUM zum Wohlfühlen

(fair-NEWS)

Idyllisches und umweltbewusstes 4-Sterne-Wellnesshotel HERBARIUM am Chomiaskie-See:Das eine Stunde Autofahrt von Posen entfernt liegende 4-Sterne-Wellnesshotel HERBARIUM bietet eine Oase der Ruhe und Erholung in grüner Landschaft auf der Gnesener Seenplatte (polnisch Pojezierze Gnieznienskie). Das im Jahr 2014 neuerbaute Hotel liegt in absolut ruhiger und idyllischer Lage direkt am Chomiaskie-See, umgeben von einer 6 ha historischen Parkanlage in der kleinen Ortschaft Chomiaza Szlachecka.Erholsam schlafen im HERBARIUM:Das Hotel bietet 54 Gästezimmer in fünf verschiedenen Kategorien an. Modernes Design, hochwertige Inneneinrichtung und helle Farben verleihen den Zimmern ihren besonderen Charme und versprühen angenehme Leichtigkeit und Wohlfühlatmosphäre. Die zeitgemäße Ausstattung mit elegantem Bad, Klimaanlage, WLAN und Flachbildfernseher mit Sat-TV und die funktionale Einrichtung der Zimmer lassen keine Wünsche offen und garantieren einen erholsamen Aufenthalt in idyllischer Umgebung.Kulinarik im Hotel im HERBARIUM:Kulinarische Gaumenfreuden erwarten Hotelgäste im vornehmen Restaurant mit herrlichem Seeblick, das eine Fusionsküche sowie regionale und polnische Spezialitäten anbietet. Es werden vor allem saisonale, frische Produkte aus der Region und Gemüse, Obst und Kräuter aus dem eigenen Garten verwendet. Das Restaurant präsentiert sich als Slow Food Unterstützer und ist im einflussreichsten Restaurantführer Gault-Millau erwähnt.Entspannen und Wohlfühlen im HERBARIUM:Wellness und Erholung wird im Hotel HERBARIUM großgeschrieben. Die Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Naturprodukten der Firmen PHYT’S i KURLAND sowie vielfältige Massagen-Arten an. Die schöne Spa-Anlage mit Innenpool mit Panoramablick auf den See und Saunalandschaft ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Vielfältige Wellnessangebote bei traumhaft günstig Polen-Wellnessurlaub.de:Perfekt zusammengestellte Wellnessangebote im Hotel HERBARIUM bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: HERBARIUM Entspannungs-Tage• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Buchungstermine: 01.07.2017 - 20.12.2017• Preis: Ab 331,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Anreisetag)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension:2.1. 5 x Frühstücksbuffet inkl. Getränke2.2. 5 x Abendbuffet inkl. Getränke3. 1 x Willkommensdrink4. Nutzung des Spa-Bereichs5. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts6. Kostenloses WLAN, kostenloser Parkplatz7. Inkl. Wellnesspaket:7.1. 1 x intensive Gesichtsmassage kombiniert mit der Digitopressur (30 min)7.2. 1 x relaxende und sinnliche Aroma-Massage (50 min)7.3. 1 x Wellness-Fußbehandlung: Fußbad, Kräuterpeeling, abschließend Aroma-Fußmassage (30 min)Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,21,herbarium-hotel-spa Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de