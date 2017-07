Sommer und Schulferien in Rhein Main

(fair-NEWS)

Endlich ist Ferienzeit für die Schulkinder in unserer Region im Süd-Westen bzw. rund um Rhein-Main. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten die Ferien Anfang Juli und dauern bis Mitte August. Nur die Bayern, die im Norden ja ebenfalls an Rhein-Main heranreichen, müssen sich noch bis Ende Juli gedulden.Das Rhein-Main-Gebiet mit den Großstädten Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und Darmstadt gehört zu den pulsierenden Regionen Deutschlands und liegt mitten im Herzen von Europa. Kultur und Feste werden hier großgeschrieben. Viele Städte und Gemeinden der Region bieten besondere Ferienprogramme für Schulkinder an, die eine Fülle an interessanten Programmen bieten: freie Eintritte in städtischen Einrichtungen wie Schwimmbäder und Museen und oft auch besondere und lehrreiche Besichtigungen, bei denen man als Erwachsener fast neidisch werden kann. Wo erhält man schon einen tiefen Einblick in die Arbeit von städtischen Verkehrsbetrieben, kann ein Straßenbahn-Diplom erwerben oder vielleicht den Rhein-Main-Flughafen oder ein großes Fußball-Stadion der Bundesliga besichtigen?Und wem das nicht reicht, der schaut einfach mal auf FREZETTI nach. Auf dem Freizeit-Portal für Rhein-Main werden weit über 2000 Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele einfach strukturiert aufgelistet. Von UNESCO-Zielen und anderen TOP-Highlights bis zu den kleinen Geheimtipps um die Ecke. Ob Natur oder Kultur, ob für Kinder, ob Drinnen, Draußen oder Barrierefrei: über 30 verschiedene Kriterien erleichtern die Suche nach dem geeigneten Ziel und geben zahlreiche Impulse. Das Portal ist nahezu werbefrei. Störende Werbung und nicht mehr wegklickbare Anzeigen wird es hier niemals geben und ist damit auf jeden Fall auch für Kinder geeignet. Die Idee entstand vor vielen Jahren, als das Internet noch in seinen Anfängen war. Seit 2016 wurde nun die alte Idee umgesetzt und das Portal live genommen. Für den Betreiber hat sich damit ein sehr alter Wunsch verwirklicht. Rhein Main und seine ganze Umgebung ist liebenswert und hat unglaublich viel zu bieten. Nicht nur für Kinder.Dazu locken auch die schönen Mittelgebirge mit bis zu „Acht-Hunderten“ im Taunus oder Hunsrück, aber auch der etwas seichtere Odenwald mit tollen Natur-Highlights und Erlebnismöglichkeiten. Kletterparks, Paddelerlebnisse, Draisinentouren bis hin zu Outdoor-Events mit Feuer machen, Spurensuche und Zeltmöglichkeiten lassen gerade für Stadtkinder die Natur unter fachgerechter Anleitung hautnah erleben. Das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal begeistert durch zahlreiche Burgen zum Entdecken in einzigartiger Flusslandschaft, die man am besten auf einer Schiffstour erkundet. Und im Naheland mit seinen beeindruckenden Felsen lassen sich sogar Edelsteine selbst schürfen.Nicht umsonst kommen in die Region in und um Rhein-Main Millionen Touristen, die teils sogar ihren Jahresurlaub hier verbringen. Nicht zu Unrecht, wie folgende Tipps und Impulse zeigen.Badeseen & NaturfreibäderIn der Umgebung von Rhein-Main gibt es über 100 Badeseen und Naturfreibäder. Es ist einfach ein herrliches Gefühl, zum Beispiel mitten im Wald in einem erfrischenden Waldsee zu baden. Und nahezu alle Seen haben eine ganz hervorragende Wasserqualität, wie der jährlich veröffentlichte Bericht der EU bescheinigt.Etwas weiter weg liegt mit der beliebteste See der Mittelgebirge in Deutschland: der Edersee in Nord-Hessen. Und der Bostalsee im Saarland ist der größte See im Südwesten. Hier gibt es alle Freizeit-Möglichkeiten und es wird wohl kaum ein Wunsch unerfüllt bleiben. Etwas weiter südlich begeistert die „blaue Adria“ im Süden von Rheinland-Pfalz und an der Grenze zu Baden-Württemberg, die schon alleine durch den Namen Interesse erzeugt. Ein Naturschutzgebiet und eine Anzahl mehrerer Badeseen und Gewässer, die den Namen durchaus zu recht tragen. Mitten in Rhein-Main in der Nähe des Flughafens bietet der Langener Waldsee einen fast 1km langen Sandstrand und ist damit auch der größte See im Kerngebiet Rhein-Main. Hier wird´s allerdings richtig voll im Sommer.FREZETTI hat über 100 Badeseen der Region recherchiert und auf seinem Hauptportal mit Klassifizierungen und Fotos veröffentlicht. Hier kann man sich die TOP-Seen anschauen bis hin zu den kleinen Geheimtipps … welche die Badegäste gar nicht so gerne im Internet veröffentlicht sehen, wie der Verfasser in vielen Gesprächen vor Ort erfahren hat.Burgen & SchlösserUnsere Region in Südwest-Deutschland ist besonders durch die vielen Burgen am Rhein, an der Mosel und in der Pfalz international für den Tourismus bekannt geworden. Unsere ganze Region war im Mittelalter durchzogen von Burgen und kleinen Fürstentümern mit Rittern, bevor später die größeren Siedlungen und richtigen Städte entstanden. Durch die Erfindung der Feuerkraft durch Kanonen verloren die Burgen dann ihre Schutzfunktion.Wie viele es wohl tatsächlich gab? Wahrscheinlich Tausende. Viele wurden im Laufe der Jahrhunderte und in Kriegszeiten zerstört, später abgebaut und die Steine für den Aufbau von Häusern oder anderen Gebäuden der umliegenden Dörfer benutzt. Wäre ja fast etwas für Schatzsucher. Ruinen und etwas für Entdecker/Innen gibt es auf jeden Fall in der gesamten Region. Und in manchen Burgen darf man tatsächlich in unterirdische Gänge krabbeln (Burg Rheinfels) oder die Geschichte der Kreuzzüge durch Richard Löwenherz erahnen (Burg Trifels).Burgen und alte Ruinen lösen eine Faszination aus. Insbesondere im UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ liegen zahlreiche Burgen mit besonderer Bedeutung, die sich am besten während einer Schifftour z.B. von Mainz bis Koblenz mit vielen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten unterwegs erkunden lassen.Die Schlösser entstanden erst viele Jahrhunderte später. Aber auch hier lässt sich Geschichte hautnah erleben. Schloss Heidelberg muss man nicht besonders erwähnen, ist es doch eines der meist besuchten Orte in Deutschland. Besondere Tipps der besten Burgen und Schlösser in Rhein-Main und im Umkreis von ca. 100 KM gibt es auf FREZETTI und über 500 auf dem Hautportal.Parks & GärtenTraumhaft schöne Parks gibt es in der Gegend. Und viele wurden durch ein Geschwisterpaar Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entworfen und angelegt. Die Gebrüder Siesmayer aus Frankfurt, die nicht nur in Frankfurt (z.B. Palmengarten), sondern auch in Wiesbaden (Schlosspark Biebrich), Mainz (Stadtpark) bis hin zu dem grandiosen Luisenpark in Mannheim ihre Spuren hinterlassen haben.Neben dem etwas weiter entfernten UNESCO-Welterbe „Bergpark Wilhelmshöhe“ in Kassel mit ca. 2 Autostunden von RheinMain entfernt, locken vor allem die vielen kleineren Gärten, auch botanische Gärten und romantische Parks mit Schlössern und historischen Gebäuden. Nicht zu vergessen die vielen wunderschön angelegten Kurparks im Taunus, an Flüssen oder mit kleinen künstlich angelegten Seen, auf denen man auch Bootchen fahren kann. Also, wenn hier keine Romantik aufkommt für ein Rendezvous oder was auch immer man sucht .… Kindern wird sicher auf jeden Fall das Tretboot-Fahren gefallen, welches oft angeboten wird.Klöster & Kirchen & PilgerwegeIm Lutherjahr locken natürlich Klöster, Kirchen und andere geschichtsträchtige Orte. In Worms beim damaligen Reichstag war Luther aber erst 1521. Das dauert also noch etwas. Klöster gibt es zahlreiche und das Erzbistum Mainz hatte damals eine riesige Ausdehnung, bis nach Prag. Die 3 mächtigen Kaiserdome am Rhein mit Speyer, Worms und Mainz beeindrucken durch ihre gewaltigen Ausmaße und durch ihr Alter.Berühmte Klöster sind z.B. das Kloster Eberbach im Rheingau, in dem einige Filmszenen aus Umberto Ecos „Der Name der Rose“ gedreht wurden. Die heilige Hildegard von Bingen hat in vielen Klöstern und Orten der Region, in Rheinhessen, dem Naheland und dem Rheingau ihre Spuren hinterlassen. Manchmal aber beeindrucken gerade die vielen kleinen Klöster und Wallfahrts- Orte mit ihren wunderschönen Parks und Anlagen und manche werden auch heute noch von Mönchen oder Nonnen bewirtschaftet.Vielleicht habt ihr aber auch einmal Lust, auf einen Pilgerweg zu gehen. Zum Beispiel den Pilgerweg des Bonifatius von Mainz nach Fulda. Oder einen Klosterweg im Rheingau. Oder … natürlich den Jakobsweg mit der berühmten Muschel auf blauem Grund. Auch die findet man in unserer Region und auf zahlreichen Routen führen die Wege durch die Region und Frankreich bis zur Puente la Reina (Brücke der Königin), wo dann der beschwerliche Weg durch Nord-Spanien bis nach Santiago de Compostela angetreten wird. Ich bin ihn auch mal gelaufen, allerdings nur 300 Meter vom Parkplatz bis zur nahegelegenen Kathedrale.In der Region gibt es viele Jakobsberge, die wohl im Mittelalter als Sammelpunkte für gemeinsame Wanderungen von den Pilgern genutzt wurden. 1000 Jahre Kultur wird hier sehr eindrucksvoll erlebbar.Naturhighlights und andere HöhepunkteRhein Main hat kein Gebirge, keine reißenden Flüsse und liegt nicht am Meer. Und doch gibt es zahlreiche Naturereignisse, die seinesgleichen suchen. Die höchste Steilwand nördlich der Alpen liegt im Naheland. Das gewaltige und Hunderte von Millionen Jahre alte Felsenmeer im Odenwald lädt auf unzähligen riesigen Felsquadern zum Klettern ein. Geysire erwartet man eher in Island, aber mit einer Stunde Fahrzeit wartet der höchste Kaltwasser-Geysir der Welt auf seine Besucher/innen: in Andernach im Rhein auf einer Insel, die man mit einem Schiffchen erreichen kann. Und Deutschlands längste, seit 2017 zweitlängste Hängeseilbrücke, die Geierley im Hunsrück ist nichts für Menschen mit Höhenangst auf der leicht schwankenden Brücke in hundert Metern Höhe. Höhenangst sollte man auch nicht in Frankfurt haben, wenn man das einzige zu besichtigende Hochhaus in „Mainhattan“, den MainTower besichtigen möchte. Hier gibt es einen grandiosen Rundumblick über Frankfurt und das ganze Rhein-Main-Gebiet.Event- und Freizeit-MöglichkeitenDer Sommer ist natürlich auch die Zeit für Events. Sei es für Familien wie Geburtstagsfeiern oder Hochzeit oder weil die Oma (oder der Opa) einen schönen Tag verleben möchten. Und Firmen sind oft auf der Suche nach dem besonderen Team-Highlight, um die Zusammenarbeit nachhaltig zu stärken. Mit guten Events und Möglichkeiten gelingt das auch und es hat meist immer einen Vorteil: die gemeinsamen Erlebnisse prägen sich ein und bleiben unvergessen.Hier kann man eine Rheininsel mieten, mit dem Jeep über Stock und Stein fahren, in einem echten Flugsimulator einmal Landeanflüge proben. Die Mutigen machen vielleicht eine Ballonfahrt oder einen Gleitschirmflug in Rheinhessen, im Taunus oder Hunsrück. Und wenn die Budgets geringer ausfallen, dann kann man Draisinentouren im Odenwald oder am Glan unternehmen. Und die Paddelfreunde kommen zum Beispiel auf der Lahn mit einigen schönen Wildwasser-Strecken und den vielen Schleusen auf ihre Kosten, die alleine schon durch den Handbetrieb Teamgeist erfordern.Events und vor allem mit größeren Gruppen machen in jedem Fall Spaß. Hauptsache ist immer, dass jede und jeder dabei ist und eingebunden wird. Ob Alt oder Jung, ob Mann oder Frau. Ob gehandicapt oder nicht. Es können unvergessliche Erlebnisse werden, wenn man im Vorfeld gut plant und den richtigen Ort gefunden hat. Event-Ideen und Ziele gibt es auf dem Portal Hunderte in der Umgebung für Rhein-Main.Liebeswerte Nickligkeiten an Rhein und MainDer Weinbau prägt grosse Gebiete der Region. Insbesondere am Rhein, an der Nahe und in der Pfalz. Der Rheingau und Rheinhessen rechts und links des Rheins sprechen für exklusiven Wein, auch wenn beide Regionen sich gar nicht so sehr mögen. Hier spricht man von der jeweils „Ebsch Seit“, also die „falsche Seite des Rheins“. Nur, beide Regionen nutzen dieses Wort und das ist schon wieder einmalig und zeigt die Gemeinsamkeiten.Ob zwischen Frankfurt und Offenbach, ob zwischen Wiesbaden und Mainz. In mancher „Ebbelwoi“-Wirtschaft oder in einer gemütlichen „Strausswirtschaft“ wird alles nach dem zweiten „Bembel“ oder „Schoppen“ zur Nebensache. Ohnehin werden die kleinen Nickligkeiten jenseits der Flüsse von Rhein und Main mit einem herzlichen Schmunzeln versehen. Auch das ist Rhein-Main.Vielleicht hat der Artikel etwas Lust auf Frankfurt, Wiesbaden und Mainz und seine Umgebung gemacht. Die Region hat mehr zu bieten, als manche ahnen. Ein Besuch lohnt immer und FREZETTI ( www.frezetti.de ) hilft dabei. Das schönste ist, einfach auf Entdeckungstour zu gehen und sich in Kultur und Geschichte oder in und von der Natur inspirieren zu lassen für mehr. Und wenn ein Ziel einmal nicht gelistet ist oder ein schönes Foto fehlt, kann man natürlich auch einfach mitmachen auf dem Portal. Fotos und neue Ziele werden immer sofort gelistet und vielen macht es Freude, ihren Beitrag sofort online im Internet zu sehen. Viel Spaß beim Erkunden und Entdecken und schöne Ferien.



Bildinformation: Rheinstrand Mainz-Kastel; Bild. FREZETTI