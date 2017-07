Eröffnungsfeier in Berlin

(fair-NEWS)

Der aus München stammende Premium-Anbieter für Bürolösungen feierte in den neuen Büros in der 25. Etage des UPPER WEST, am Berliner Kurfürstendamm, die Eröffnung seines insgesamt fünften exklusiven Standortes in Deutschland. Bereits zum zweiten Mal konnte CONTORA Office Solutions hierzu nach Berlin einladen und dieses Mal folgten über 100 Gäste dieser Einladung.München / Berlin, 01. Juli 2017 - Ganz nach Berliner Art wurden die Gäste mit Leierkasten und "Berliner Luft" willkommen geheißen. Milos Kozon, als Drehorgelspieler eine echte Berliner Institution, begrüßte beschwingt die Gäste im UPPER WEST. In der 25. Etage warteten dann, neben einem spektakulären Ausblick, auch ausreichend Getränke und bayrische und berlinerische Spezialitäten auf die Gäste."Unsere Wurzeln sind in München, und wir freuen uns hier Currywurst und Weißwurst zu verbinden" schlug Lars Henckel, Gesellschafter - Geschäftsführer die Brücke vom Unternehmenssitz in Bayern zu den Berliner Standorten. In der gewohnt launigen Eröffnungsrede bedankte sich die Geschäftsführung bei allen Partnern, Lieferanten und Mitarbeitern, die diesen neuen Standort erst ermöglicht haben."Wir haben mit dem UPPER WEST einen ganz besonderen Standort. Dies hat geholfen, den erfolgreichsten Start eines Office Centers in Deutschland hinzulegen. Wir sind nach 6 Wochen bereits komplett ausgebucht", so Ulrich Derks, Sales Director von CONTORA Office Solutions.Die CONTORA-Erfolgsgeschichte begann 2013 im Münchener Palais an der Oper, an der weltbekannten Maximilianstraße. Die ehemalige Residenzpost war dabei nur der Startschuss einer Reihe außerordentlich hochwertiger Office Solutions Center an erstklassigem Standorten. Nachdem in den folgenden Jahren Highlights wie der TaunusTurm im Frankfurter Bankenviertel und der Theresienhof am Odeonsplatz in München folgten, reiht sich nun, nach dem ersten Standort am Brandenburger Tor, das zweite Berliner Office Center, das UPPER WEST am Kurfürstendamm, nahtlos in die Premium-Riege des Büroanbieters ein.Die nächsten großen Eröffnungen stehen ebenfalls bereits fest. Im Sommer 2018 werden mit dem KÖ-Quartier in Düsseldorf und dem Alten Wall in Hamburg zwei weitere Prestigeobjekte das deutschlandweite Angebot von CONTORA Office Solutions abrunden. Der Alte Wall mit seiner historischen Außenfassade und das moderne KÖ-Quartier in Düsseldorf passen perfekt in das hochkarätige Office-Angebot des Premium-Büroanbieters.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: www.contora.de



Bildinformation: Das UPPER WEST am Kurfürstendamm