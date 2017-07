(fair-NEWS)

Abaton Vibra ist Experte für Klangschalen und stellt deshalb auch in Handarbeit und mit großer Sorgfalt harmonisch abgestimmte Sets aus Klangschalen und aus Planetenschalen zusammen.Die Sets sind in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen erhältlich. Das Großartige daran: Mit diesen Komplett-Sets inklusive Klöppel kann man direkt durchstarten. Im Onlineshop sind alle verfügbaren Sets mit einem Klangbeispiel hinterlegt und zudem Gewicht und Klangwirkung genau beschrieben.Hervorragend eignen sich die fix und fertigen Klangschalensets für Klangmeditationen und Klangmassagen. Die speziellen Chakra-Sets mit sieben Klangschalen und die Lichtarbeiter-Sets bringen die Energiezentren des Körpers in Harmonie und eignen sich somit auch für die Energie- und Aura-Arbeit.Es gibt Sets mit drei, vier, fünf oder sogar sieben Klangschalen. Verwendet werden ausschließlich tibetische Klangschalen, die alle in Asien handgeschmiedet und für ihren vollen, qualitativ hochwertigen Klang bekannt sind. Neben Sets aus tibetischen Klangschalen bietet Abaton Vibra auch harmonisch klingende Sets aus Planetenschalen an. Diese handgearbeiteten Schalen sind mit einer speziellen Software ausgemessen und schwingen in Planetentönen, deren Wirkungen bekannt sind und die uns sehr ganzheitlich ansprechen.Alle Klangschalen-Sets erzeugen einen wohltuenden, tief berührenden Klangteppich, schenken Entspannung, zentrieren, spenden Kraft und harmonisieren Körper, Geist und Seele.Die Klangschalen-Sets sind im Onlineshop von Abaton Vibra erhätlich: <a href="https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Sets/">https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Sets/</a>



Bildinformation: Rabattaktion ab 1. Juli: 25% auf Klangschalen und Planetenschalen im Set