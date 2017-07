Appetit auf Crêpes?

(fair-NEWS)

Crêpes sind sehr dünne bretonische Pfannkuchen, die traditionell auf einer runden, gusseisernen Platte zubereitet werden. Damit die Crêpes dünn und gleichmäßig werden, wird der flüssige Teig zügig und gleichmäßig mit einem Teigrechen (Ziehspachtel) verstrichen.Die Zutaten können variieren: auf jeden Fall gehören Mehl, Milch, Butter sowie ein wenig Salz dazu. Bei der veganen Version wird die Butter durch Margarine und die Milch durch Hafermilch ersetzt. Nicht nur in ganz Frankreich sind sie bekannt und beliebt, sondern inzwischen auch bei uns. ( Quelle: www.crepeshome.de/index.php/koestlichkeiten/was-ist-ein-crepe Was aber stellt ein norwegischer Kobold so alles an, um in Paris an Crêpes zu kommen?! Es scheint ja manchmal gar nicht so einfach zu sein …Leseprobe aus „Mit Nepomuck auf Weltreise“„Ich habe einen Bärenhunger“, sagt Nepomuck plötzlich. Claude schaut sich suchend um und zeigt dann auf ein kleines Restaurant mit Spezialitäten.„Das ist genau das Richtige. Da kann Nepomuck mal in die französische Küche reinschnuppern.“„Was ist denn das?!“ Entsetzt schaut der Kobold auf seinen Teller mit Weinbergschnecken. Nein, das kann er unmöglich essen. Hier ist es eine Delikatesse, also etwas ganz Besonderes, wird ihm erklärt.„Haben Sie vielleicht etwas Einfaches für unseren Freund, eine Pizza oder so?“, fragt Michelle den Ober höflich.Dieser nickt und bringt kurze Zeit später einen Teller mit kleinen Pizzastücken darauf.Nepomuck greift zu und beißt herzhaft in eines der Stückchen. Dann verzieht er das Gesicht und spuckt in seine Serviette.„Die Pizza ist ja kalt und schmeckt ganz komisch!“, ruft er aus.„Das ist eine Thunfischpizza, Nepomuck“, lacht Claude.„Ich hatte sogar schon mal eine mit Sardinen darauf.“Der kleine Kobold knabbert unglücklich an einem Salatblatt.„Kobolde essen keinen Fisch. Gibt es denn nichts Süßes hier? Vielleicht Pfannkuchen?“, fragt er hoffnungsvoll.Die Kinder schütteln den Kopf.„Leider nicht. Aber am Ende der übernächsten Straße müsste es Crêpes geben.“„Was sind Crêpes“, möchte Nepomuck wissen.„Sie sind ähnlich wie Pfannkuchen, nur ist der Teig dünner, und man kann aussuchen, was man draufhaben möchte. Marmelade, Schokolade, Schinken, Pilze oder Käse …“„Das klingt schon besser! Am Ende der Straße, sagst du? Bin gleich wieder da!“ Ehe die kleinen Franzosen sich versehen ist Nepomuck auch schon auf und davon.Sie warten und warten, doch der kleine Kobold taucht nicht wieder auf.„Vielleicht hat er sich verlaufen“, sorgt Michelle sich.„Ach was, der futtert sich erstmal durch alle Crêpes“, beruhigt ihr Bruder sie. „Lass uns trotzdem mal hingehen. Vielleicht nehme ich auch noch einen Nachtisch!“Gesagt, getan. Doch oh weh! Der Crêpesverkäufer hat dichtgemacht. Und keine Spur von Nepomuck!„Wo ist er denn hin?“ Michelle ist den Tränen nah. Auch Claude bekommt jetzt Angst. Wo sollen sie ihn suchen in dieser großen Stadt? Langsam gehen sie weiter.„Nepomuck wollte doch den Eiffelturm sehen“, sagt Michelle auf einmal.„Stimmt! Vielleicht ist er ja dort! Lass uns mal nachsehen!“ Claude haut seiner Schwester etwas derb auf die Schulter. Sie müssen eine ganze Weile laufen. Dann stehen sie auf dem großen Platz mit der gigantischen Stahlkonstruktion, dem Eiffelturm, Er ist das Wahrzeichen von Paris.Und da stolpern sie plötzlich beinahe über den Kobold, der auf dem Boden hockt und zum Eiffelturm hinaufstarrt.„Nepomuck!“„Ich gebe es auf!“ Der kleine Kerl hebt resigniert seine Hände. „Ich bin gelaufen und gelaufen. Nirgends gab es diese seltsamen Pfannkuchen. Jetzt bin ich schon ganz schwach vor Hunger. Euer Restaurant habe ich auch nicht wiedergefunden, dafür komme ich jetzt schon zum vierten Mal an diesem komischen Platz mit dem hässlichen Gebilde dort raus!“ Anklagend zeigt er auf den Eiffelturm.„Aber Nepomuck, das ist doch der Eiffelturm, den du so gern sehen wolltest! Wir können mit dem Fahrstuhl hochfahren, zum Schluss muss man allerdings noch Treppen steigen. Man hat von dort oben einen ganz tollen Blick über die Stadt.“ Claude schaut ihn fragend an. „Na, was ist? Hast du Lust?“Nepomuck rappelt sich hoch und schüttelt den Kopf. Missmutig schaut er auf die lange Menschenschlange, die sich vor dem Stahlgerüst an der Kasse gebildet hat„Vielleicht ein andermal“, sagt er, und Enttäuschung schwingt in seiner Stimme mit. Das ist also der berühmte Eiffelturm …Mit Nepomuck auf WeltreiseWie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Das lustige Buch für Kinder und junggebliebene Erwachsene gibt es im Online-Buchhandel, beim Buchhändler Ihres Vertrauens und natürlich direkt im Karina-Verlag.©byChristine Erdic



