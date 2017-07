9 Kleidungstipps für Business-Ladys

(fair-NEWS)

Knitterfreier StoffWählen Sie einen Stoff für Kostüm, Kleid oder Anzug aus, der nicht schnell knittert. Prüfen Sie schon beim Kauf, ob sich der Stoff schnell wieder glättet.Ton in TonKräftige Körperpartien fallen weniger auf, wenn Sie bei der Wahl Ihrer Garderobe auf Ton-in-Ton-Kombinationen achten. Ton-in-Ton-Kombinationen haben wenig Kontraste.Ihren Typ unterstreichenIhre Best-of-Farbe, also die Farbe, die Ihren Typ unterstreicht, sollte in der Nähe Ihres Gesichts sein. Das kann eine Bluse oder Tuch sein.Dunkle FarbtöneDunkle Farben strahlen mehr Seriosität aus als helle. Je wichtiger der Termin, desto dunkler sollte dann das Outfit sein. Wählen Sie statt einem Schwarz besser ein Mitternachtsblau oder Anthrazit. Das wirkt offener und verbindlicher. Schwarz wirkt hingegen schnell wie eine Mauer.BlusenkragenDer Blusenkragen wird normalerweise unter dem Blazer getragen. Um einen zu harten Kontrast zwischen Anzug und (blassem) Gesicht zu vermeiden, kann der Kragen aber auch über dem Blazer getragen werden.Da nicht jedem die klassische Bluse Gleichmut steht, sind kragenlose Seidentops empfehlenswert.MantellängeMäntel sollten länger als der Rocksaum sein. Ist das jedoch nicht möglich, dann tragen Sie einen Kurzmantel. Dieser ist deutlich kürzer als der Rock. Meistens mehr als zehn Zentimeter.AccessoiresDenken Sie an Ihre Außenwirkung. Verzichten Sie dabei auf verspielte und kindliche Accessoires (Herzchenmuster, zuviel Glitzer, Teddybärchen). Ein Seidentuch schützt vor Klimaanlagen und auch vor tiefen Blicken in den Ausschnitt.Kleidungstil und UnternehmenPasst Ihr Kleidungsstil auch zum Unternehmen? Stimmt das Outfit mit den Werten und Unternehmenskern, für das Sie arbeiten, überein?GesamteindruckDer Gesamteindruck sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen. Achten Sie auf eine sorgfältige Frisur, Make-up und Accessoires. das zahlt sich aus.



Bildinformation: Nicola Schmidt