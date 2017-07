Princess Cruises mit neuem Online-Service für deutschsprachige Gäste

(fair-NEWS)

München – Das deutschsprachige Kreuzfahrtenpublikum wird auch für Reedereien mit eher internationaler Ausrichtung immer interessanter. Nicht nur, dass dieser Markt inzwischen der größte Europas ist. Dank gestiegener Hochseeerfahrung „wagen“ sich Deutsche, Österreicher und Schweizer mittlerweile auch verstärkt auf Schiffe, auf denen Englisch die bevorzugte Bordsprache ist.Letzteres gilt auch für Princess Cruises. Die First-Class-Marke aus dem amerikanischen Carnival-Konzern bietet Ihren deutschsprachigen Gästen allerdings schon seit Jahren an Bord zusehends Hilfe in deren gewohntem Idiom. Dies geschieht dank einer wachsenden Zahl an Kreuzfahrten, die mit einer deutschsprachigen Bordbetreuung unterwegs sind.Um diese gezielt im umfangreichen Programm der Reederei zu finden, bietet die Princess-Website ( www.princesscruises.de ) nun ein neues Tool. Neben Filtervorgaben wie Schiff, Destination oder Reisezeitraum kann die Suche auch speziell auf Kreuzfahrten mit deutschsprachiger Bordbetreuung ausgerichtet werden. In der Ergebnisliste erscheinen dann Routen durch europäische Gewässer, aber auch Kreuzfahrten nach Alaska sowie in Südamerika und Asien.Gemein ist diesen Reisen, dass bei Fragen stets ein deutschsprachiger Ansprechpartner an Bord ist, der auch die Ein- und Ausschiffungsgespräche führt und während der täglichen Sprechstunden zur Verfügung steht. Außerdem gibt es Bordzeitung und Menükarten ebenfalls in Deutsch.Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro sowie auf www.princesscruises.de Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *******************************Über Princess CruisesPrincess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte gestoßenen Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.



Bildinformation: Auch die Star Princess ist mit deutschsprachiger Bordbetreuung unterwegs