Intellektuelle Kräfte in den Organisationen freisetzen!

Im Herzen des Kapitalismus breitet sich ein Krebsgeschwür aus. Es ist der Mangel am Weshalb und Warum, der das Herz in Unruhe versetzt. Wozu das alles, und für wen?Der erste Schritt beim Überdenken besteht darin, daß wir uns absolut darüber klar werden, wozu und für wen wir all das tun. Ich glaube kaum, daß die Antwort, es geschähe für die Finanzgeber (Anteilseigner), eine angemessene Antwort ist - weder aus praktischer noch aus moralischer Sicht.Wir müssen unteranderem erkennen, daß die neue Quelle des Wohlstands die menschliche Intelligenz ist. Nicht mehr Land oder Geld oder Rohstoffe oder Technologie sind entscheidend - <a href="www.naturevents.eu/managementtraining">entscheidend sind die Köpfe und Kompetenzen der Menschen.</a>Seit Jahren reden Unternehmensleiter davon, die Mitarbeiter seien ihr wichtiges Vermögen.Kaum ein Unternehmen verfügt über eine Möglichkeit, dieses sogenannte intellektuelle Kapital auch nur zu bemessen.Doch wenn man die Leute in den Organisationen befragt, inwieweit sie ihrer Meinung nach ihren "Verstand" am Arbeitsplatz nutzen, lautet die Standartantwort meist: "Rund 20 Prozent."Würden wir nur weitere 10 Prozent hinzufügen - um wieviel effektiver könnten unsere Organisationen sein!Für mich ist das die entscheidende Herausforderung - sie verlangt nach gänzlich anderen Führungskompetenzen.<a href="www.naturevents.eu/training/">Die alte Denkhaltung läßt sich mit drei Worten zusammenfassen:Kontrollieren,Anordnen undVoraussagen.</a>Wir werden einen zunehmend raschen Wandel erleben. Und um diesen Wandel bewältigen zu können, müssen unsere Organisationen aus ihren Angeln gehoben werden.Auch das Personalwesen wird eine völlig neue Aufgabe übernehmen müssen. Es geht um die Erarbeitung von Methoden zum Verständnis und zur Schaffung von intellektuellem Kapital.Die Mitarbeiter im Personalwesen werden eng mit Topmanagern und Unternehmensleitung zusammenarbeiten müssen, um diese kreative Kollaboration innerhalb der Organisation zu fördern und die Intention Wirklichkeit werden zu lassen.Wenn Intelligenz in der Wirtschaft von morgen als Vermögenswert ist, werden wir dafür sorgen müssen, daß jeder ein Recht darauf hat, an diesem Vermögen teilzuhaben.Natürlich trägt auch jeder von uns eine ganz individuelle Verantwortung. Wir müssen erkennen, daß unser künftiges Wohlergehen von unseren Kompetenzen und unserer Bildung abhängig ist, und deshalb müssen wir unsere Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln und erneuern. Wir müssen Bildung als einen nie endenden Prozeß auffassen, wenn wir für die Organisation und die Gesellschaft von Nutzen sein und an der Vermögensform teilhaben wollen.



Bildinformation: Intellektuelle Kräfte in den Organisationen freisetzen