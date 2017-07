Immobilienbericht München Nymphenburg 2017

(fair-NEWS)

Nymphenburg ist bekannt als eine der Top-Wohnlagen in München. Etwa 5 km westlich des Stadtzentrums erstreckt es sich zwischen Neuhausen und Pasing. Nymphenburg hat zwar Großstadtcharme, ist aber ein eher ein ruhiger Stadtteil. In architektonischem Hinblick ist der Stadtteil durch eine repräsentative und gehobene Bausubstanz geprägt und setzt sich dadurch vom benachbarten Neuhausen etwas ab. Je nach Lage gibt es in Nymphenburg teils ältere Wohnhäuser oder Jugendstilbauten, andererseits aber auch Einfamilienhäuser neueren Datums. Der Stadtteil wird natürlich dominiert vom Schloss Nymphenburg, das heute mit seinem Schlosspark eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Münchens ist. Zur Naherholung gibt es schöne Grünanlagen, den Hirschgarten oder den Botanischen Garten.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Nymphenburg" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-nymphenburg/">Nymphenburg</a>, (Angebotspreise Juli 2016 bis Juli 2017, statistische Durchschnittswerte):Häusermarkt Nymphenburg:Traditionell ist die Zahl der in Nymphenburg angebotenen Häuser nicht allzu hoch. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 16. Dabei handelte es sich um 4 Einfamilienhäuser, um 4 Reihenhäuser und 7 Mehrfamilienhäuser sowie ein Bauernhaus. Erbaut war der Großteil der angebotenen Häuser in der Zeit von 1930 - 1985. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Objekte und die aktuelle Preisklage. Die Einfamilienhäuser wiesen Wohnflächen zwischen 170 und 240 m² auf, der Angebotspreis fand sich jeweils in einer Spanne von 2,75 bis 4,3 Mio. EUR, der Quadratmeterpreis lag bei durchschnittlich ca. 17.000 EUR. Die Reihen- bzw. Reiheneckhäuser reichten preislich von 1,15 bis 2,25 Mio. EUR und durchschnittlich etwa 7.550 EUR Quadratmeterpreis. Mehrfamilienhäuser mit 300 - 600 m² kosteten im Angebot in der Regel 3 bis 4 Mio. EUR, bei im Mittel 7.350 EUR Quadratmeterpreis.Wohnungsmarkt Nymphenburg:Etwas mehr Angebote gab es auf dem Markt für Eigentumswohnungen, 139 Wohnungen waren hier zum Verkauf ausgeschrieben, 39 davon waren neu gebaut, Baujahr 2016+. Der Großteil Angebote bezog sich auf Etagenwohnungen, es gab aber auch Dachterrassenwohnungen, Penthäuser und Wohnungen mit Garten. Preislich wurde für gebrauchte Wohnungen im Schnitt ca. 7.700 EUR pro m² Wohnfläche verlangt, für Neubauobjekte etwa 10.500 EUR pro m². Gartenwohnungen und Penthäuser lagen preislich generell eher bei ca. 10.000 EUR pro m² und mehr. Der Höchstwert lag bei ca. 15.900 EUR pro m². Als exemplarischer Kaufpreis ergab sich beispielsweise bei einer Wohngröße von 60 - 80 m² etwa 620.000 EUR im Schnitt, bei 100 - 120 m² etwa 820.000 EUR. Bei den teuersten Wohnungen wurde in Nymphenburg bei 200 m² und mehr Wohnfläche etwa 3 - 3,6 Mio. EUR verlangt.Tatsächliche Verkaufszahlen:Nymphenburg zählt eindeutig zu den besten Lagen in München. Deshalb kann man hier Vergleiche zu Verkaufspreisen in Toplagen im restlichen München ziehen: Tatsächlich erzielte Quadratmeterpreise lagen für neue Wohnungen im Schnitt bei etwa 9.950 EUR, für Bestandswohnungen bewegten sich die Verkaufspreise je nach Baujahr, Zustand, etc. im Mittel zwischen 6.300 und 11.000 EUR/m²."Nymphenburg ist freilich eine Toplage in München. Wer hier etwas Schönes kaufen will, muss schon Glück haben und auch dann noch tief in die Tasche greifen. Aber dafür erhält man im Normalfall auch eine wertbeständige Immobilie in einem sozialstarken Umfeld. Da macht der abendliche Spaziergang gleich doppelt Freude.", sagt Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: muenchen.de, Auswertung durch Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem IMV Marktdaten-Statistikprogramm; Tatsächliche Verkaufszahlen: 2016 Jahresbericht des Gutachterausschusses München. Der Immobilienbericht ersetzt keine professionelle Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München Nymphenburg. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien