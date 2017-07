10users Webanalyse-Software unterstützt KMU bei Online-Datenanalyse

(fair-NEWS)

München, 3. Juli 2017 - Die 10users GmbH, 2016 von den ehemaligen Amazon-Mitarbeitern Marvin Barnie und Gerrit Tebrake gegründet, veröffentlichte vergangenes Wochenende ihr gleichnamiges Webanalysetool. Das SaaS-Startup ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen das Verhalten ihrer Webseiten- oder Shopbesucher zu erfassen und verständlich auszuwerten.Nicht nur für Digitalnovizen, sondern auch für schon online aktive Unternehmen stellen grundlegende Analysen teils eine Herausforderung dar. Zahlen der KfW zeigen: 84% aller KMU weisen noch keine Online-Umsätze vor, und nur 4% des mittelständischen Gesamtumsatzes werden online umgesetzt. 10users jedoch erleichtert es Unternehmen, von Anfang an datenbasierte Entscheidungen zu treffen, ihre Konversion zu steigern und somit mehr Umsatz zu machen: Aktionsbasierte Analysen schaffen Klarheit darüber, wie genau Besucher mit dem Onlineangebot interagieren. Weiterhin profitieren 10users-Kunden von einer auf das Wesentliche reduzierten, übersichtlichen Benutzeroberfläche, sowie textuellen und visuellen Hilfestellungen.Dazu 10users-Mitgründer Marvin Barnie: “Es sollte im Interesse eines jeden Unternehmers sein, schnell herausfinden zu können, in welchem Maße verschiedene Webseitenelemente die Besucher in Richtung Konversion leiten. 10users bietet Kunden diese nahtlose Integration ins Tagesgeschäft und macht es möglich, Kennzahlen jederzeit im Blick zu haben.”-----Weiterführende Zitate von 10users:CTO & Mitgründer Gerrit Tebrake: “Schaut man sich E-Commerce an, pflegt laut dem E-KIX des ECC Köln bei knapp 58% der KMU die Geschäftsführung den Onlineshop. Dieser Wert ist seit September 2015 unverändert. Ein Geschäftsführer hat im Tagesgeschäft jedoch nur selten die nötige Zeit, sich intensiv mit Analyse und Optimierung des Onlinekanals zu beschäftigen.”Geschäftsführer & Mitgründer Marvin Barnie: “Um wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben ist es wichtig für Unternehmen, sich von der ersten Minute an zielgerichtet mit Nutzererfahrung auf den Online-Vertriebswegen auseinanderzusetzen, um Nutzerverhalten besser zu verstehen.”CTO & Mitgründer Gerrit Tebrake: “Unsere Marktrecherche zeigte, dass eine kundenfreundliche Lösung für Datenanalyse gewünscht ist, die den Anforderungen von KMU gerecht wird. Eine Software, die den Einstieg in Webanalyse erleichtert, keinen großen Aufwand in der Anwendung macht und für jedermann verständliche Ergebnisse liefert.”



Bildinformation: 10users Logo / 10users GmbH