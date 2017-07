(fair-NEWS)

Was ist so toll an Holzfenstern, dass sie erste Wahl sein sollten für alle Bauherren und Eigenheim-Sanierer? Fensterhersteller sagen es jetzt in einem Video des Bundesverbandes ProHolzfenster e.V. Sie erzählen darin frisch und entspannt, warum sie selbst so gerne mit dem Naturmaterial Holz arbeiten. Und sie schildern, warum eine Entscheidung für Holzfenster eine klare Entscheidung für Nachhaltigkeit bedeutet: für ressourcenschonende Produktion, für regionale Arbeitsplätze, für klimafreundliches Bauen, kurz: für echte "Wertarbeit". Der Betrachter des etwa vierminütigen Kurzfilms bekommt einen Einblick in die moderne Holzfensterproduktion - und damit einen Eindruck von der handwerklichen Qualitätsarbeit, die in jedem einzelnen Fenster steckt. Das Video kann man unter www.proholzfenster.de im YouTube-Kanal des Verbands oder auf der Facebook-Seite des Bundesverbandes ProHolzfenster abrufen.Wer darüber hinaus konkrete Fragen zum Bauen und Sanieren mit Holz- und Holz-Alufenstern hat, kann unter www.holzfensterberatung.de Kontakt zu Experten des Bundesverbandes aufnehmen.



Bildinformation: Was Sie schon immer über Holzfenster wissen wollten!