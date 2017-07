Singles on tour: die besten Bars im Urlaub

(fair-NEWS)

HAMBURG - 03. Juli 2017. Wo gibt es den schönsten Sundowner, die beste Atmosphäre, die ausgefallenste Location? <a href="www.sunwave.de">Sunwave</a>, Veranstalter für Singles und Alleinreisende, hat Bars und angesagte Treffpunkte entdeckt: vom luftigen Hotspot auf einem Lissaboner Parkhaus über das Open Air Casa de la Musica auf Kuba bis zur coolen Cocktailbar im kroatischen Wehrturm."Reservieren immer vorab die besten Plätze"Sie sind an 50 Zielen weltweit mit Alleinreisenden unterwegs: im Strand- und Skiurlaub, auf Fernreisen und Städtetrips. Das gemeinsame Ausgehen gehört dazu. Kein Wunder, dass Sunwave-Reiseleiter Bar- und Clubkenner sind. Reiseleiter Roberto Muradas: "Wir reservieren immer vorab die besten Plätze. Unsere Gruppen mit Leuten im ähnlichen Alter haben zusammen jede Menge Spaß."Kroatien: Cocktailbar auf altem WehrturmFür den kroatischen Sundowner empfehlen sie die traumhaft gelegene Bar Carpe Diem in Hvar: Die Location mit Apres Beach Dance und Blue Hour ist ein Must. Unvergessliche Sonnenuntergänge garantiert auch die Massimo Cocktail Bar auf dem alten Wehrturm Zakerjan in Korcula. Sehr cool und mit unendlichem Meerblick von oben.Costa de Lisboa: Rooftopbar auf Parkhaus - mit Blick auf LissabonHoch hinaus gehts ebenfalls in Lissabon: Wer mit Sunwave an der Costa de Lisboa urlaubt, genießt Cocktail und Abendstimmung von der Rooftopbar eines Parkhauses. Die trendige Park Bar garniert jedes Glas mit weitem Blick auf die Metropole am Tejo.Toskana: Landlust trifft NightlifeLandlust trifft auf Nightlife: In der Toskana relaxen Alleinreisende auf einem ruhigen Gutshof, bevor es abends auf die Piste geht. Die Zoe Bar ist bei der Florentiner Szene gerade sehr angesagt.Kuba: Casa de la Musica - eintauchen ins karibische LebensgefühlIm kubanischen Trinidad tauchen Sunwave-Gäste im Casa de la Musica ins karibische Lebensgefühl ein. Auf den Stufen davor mischen sich Einheimische und Touristen - täglich treten Bands auf.Tuxertal: Apres-Ski auf Bauernhof aus 16. JahrhundertIm Winter ist Apres-Ski gefragt. Wer im Tuxertal auf die Ski steigt, geht anschließend ins Kasermandl. Ein restaurierter Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert mit super DJ und einer Stimmung, die jeden mitreißt.Text 1.164 Z. inkl. Leerz.PM und Foto hochaufgelöst hier zum <a href="https://www.sunwave.de/pressemitteilungen/singles-on-tour-die-besten-bars-im-urlaub.html">Download</a>Reisen mit den genannten Bars, 2017 z., in verschi. Altersgruppen, Sept.,1 Woche ab 577,- EuroKroatien/Dalmatien - Boot & HIke, in verschiedenen Altersgruppen, Aug. u. Sept..,1 Woche ab 699,- EuroKroatien/Hvar, in verschiedenen Altersgruppen, Aug. u. Sept., 1 Woche ab 699,- EuroToskana, in verschiedenen Altersgruppen, Aug., Sep. Okt., 1 Woche ab 799,- EuroLissabon, in verschiedenen Altersgruppen, Aug. u. Sept., 1 Woche ab 866,- EuroKuba, in verschiedenen Altersgruppen, Juli, Sept., Nov., 12 Tage ab 1.649,- Euro



Bildinformation: Singles und Alleinreisende: Zum Sundowner gehts gemeinsam in die besten Bars