Modern und gemütlich: Teakholz trifft Industrial

Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Juni 2017 – Die Möbel der Serie Opaca lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Ist es Retro oder doch eher modern? Auf jeden Fall ist eine ordentliche Dosis Industriestil dabei. Massives Teakholz mit einer charakteristischen, gut sichtbaren Maserung sorgt für die gemütliche, natürliche Basis. Rahmen und Griffe aus schwarzem Metall bringen den Charme rustikaler Werkhallen mit. Die geradlinigen Formen fügen einen Hauch klassischer Moderne dazu. Das Ergebnis sind bodenständige und zugleich ausgefallene Möbel, die sowohl als Gesamtensemble wie auch als Einzelstück für Aufsehen sorgen.Mit Opaca stylen Individualisten ihr Zuhause jedenfalls nicht wie von der Stange. Und praktisch sind die Aufbewahrungsmöbel außerdem. Türen, Schubladen und offene Fächer sorgen für Ordnung. Side- und Highboards, die jeweils in zwei Varianten erhältlich sind, bringen reichlich Stauraum ins Wohnzimmer. Auf dem offenen Wandregal und dem großen Bücherregal lassen sich Bücher oder Sammlungen edel in Szene setzen. Ein Couchtisch und die TV-Bank komplettieren die Serie im Wohnzimmer. Auch im Flur oder Schlafzimmer können mit Opaca stilvolle Akzente gesetzt werden: In der Kommode finden Kleidung und Accessoires ihren Platz. Der Nachttisch bietet eine lässige Ablagefläche für die Gute-Nacht-Lektüre, Pflegeprodukte und eine Lampe. Der Wandspiegel ergänzt die Möbelserie.Das massive Teakholz besticht durch die gut sichtbare Maserung und die besonders rustikale Verarbeitung. Bewusste Unregelmäßigkeiten im rauen Holz unterstreichen den Retrocharme der hochwertig verarbeiteten Möbel. Das stabile Gestell und die Griffe bestehen aus schwarz lackiertem Eisen.Unter folgendem Link sind weitere Informationen zur Möbelserie Opaca abrufbar:



Bildinformation: massivum Ambiente - Opaca Speisen