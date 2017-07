universelles Einbau-Soundsystem für gleichzeitige WiFi und Bluetooth Technologie: Einzigartig

(fair-NEWS) St. Wolfgang, 03. Juli 2017 – Wer heute einen Neubau plant, denkt im Smart Home bereich gleich an das passende Audiosysteme. Egal ob Privat oder Geschäftsgebäude: SIDTECH bietet ein einfach einzubauendes Soundsystem an, das mithilfe von Smartphone oder Tablet über LAN, WLAN oder Bluetooth angesteuert werden kann. Das Soundsystem streamt Musik zentral in alle Zonen. Trotzdem lässt sich die Auswahl der Musik individuell gestalten. Durch das neue Bleutooth oder Audio-IN Re-Streaming ist es möglich, das Gäste oder Kunden das System zur Präsentation oder Wiedergabe nutzen, ohne einen Zugang zum Hauseigenen WLAN Netz zu benötigen. Die Auswahl der Zonen erfolgt allein über die Allplay App durch einen Benutzer mit Zugriffsrechten.



Deckenlautsprecher sorgen für einen hervorragenden Audiosound; alternativ können systemeigene Standlautsprecher genutzt werden die mit 30 oder 50W Musikleistung zur Auswahl stehen. Das neue Audiosystem ist seit Mai erhältlich.



Der Geschäftsführer der Sidtech GmbH Wolfgang Killian erklärt: „Unser In-wall Soundsystem ist sowohl für private als auch als auch für gewerbliche Bauvorhaben interessant." Die Möglichkeit der Bluetooth und WLAN Ansteuerung in einem einzigen Gerät mache es attraktiv für technikbegeisterte Bauherren, Planer und Installateure. Das drahtlos Audiosystem wird je nach Raumgröße und den gewünschten Funktionalitäten aus Steuerelement und Lautsprechern zusammengestellt. Der Zugang zu den Wandmodulen einzelner Räume erfolgt über Klinkenstecker oder Bluetooth. Das gesamte System lässt sich über WLAN oder LAN steuern.



Musik in jedem Raum



So könnten beispielsweise auch Bäder in Neubauten mit den fest installierten Wandeinbauelementen geplant und ausgestattet werden. Bäder sind heute mehr Wellnessoase als nur ein rein praktischer Ort, weiß Killian. Die Menschen halten sich hier wesentlich länger auf als früher. Das Handy ist immer dabei und dient als Fernbedienung für das Soundsystem.



Ideal ist das neue Audiosystem auch für Hotels und Unternehmen. Über Wifi können Flure und Gänge mit ruhiger Musik beschallt werden, während im Konferenzraum über Bluetooth eine Präsentation abgespielt wird. „Dass die einzelnen Komponenten des neuen Soundsystems getrennt nutzbar sind, macht es so flexibel im Einsatz.“



