Eine gute Alternative zum Studium

Technische oder kaufmännische Ausbildung bei Huf

(fair-NEWS) Es muss nicht immer das Studium sein: Wer sich nach der Schule für eine Ausbildung etwa im technischen oder kaufmännischen Bereich entscheidet, kann bereits Karriere machen, wenn andere noch Klausuren schreiben und für Prüfungen lernen. Praxisnähe wird beim innovativen Automobilzulieferer Huf Hülsbeck & Fürst bereits von Anfang an großgeschrieben.



"Während einer kaufmännischen Ausbildung durchlaufen die Azubis gezielt die verschiedenen Fachbereiche unseres Unternehmens", berichtet etwa Peter Kemsies, Ausbildungsleiter von Huf Deutschland. Der international tätige Automobilzulieferer ist auf der Suche nach engagierten Nachwuchskräften. "Die Auszubildenden übernehmen im Betrieb sofort verantwortungsvolle Aufgaben, die im Laufe der dreijährigen Ausbildung an Schwierigkeit und Komplexität zunehmen." Zeitgleich werden sie in spannende Projekte eingebunden, die selbstständige Organisation, teamorientiertes Handeln und erfolgreiche Kommunikation fördern. Die jungen Leute bekommen regelmäßig Feedback - wer in Berufsschule oder Betrieb mit besonders guten Leistungen glänzt, kann seine Ausbildungszeit sogar verkürzen. Weitere Infos unter www.huf-group.com/karriere

Bildinformation: Eine Ausbildung bei Huf Hülsbeck & Fürst kann der Start einer Karriere sein.

1908 in Velbert gegründet, lieferte Huf Hülsbeck & Fürst erstmals 1920 Autoschlüssel an Mercedes-Benz (heute Daimler AG). Heute beschäftigt Huf weltweit rund 7200 Mitarbeiter an Standorten in 14 Ländern. Über 400 Entwickler und Konstrukteure arbeiten in den Büros in Deutschland, USA, Korea, Rumänien, Indien und China. Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen alle namhaften Automobilhersteller. Huf hat sich als Entwickler und Produzent von mechanischen und elektronischen Schließsystemen, Fahrberechtigungssystemen, Passive-Entry-Systemen, Fahrzeugzugangssystemen, Türgriffsystemen sowie Systemen für Heckklappen und Hecktüren, Reifendruckkontrollsystemen und Telematik-Systemen weltweit bei den Automobilherstellern und im Reifenhandel einen Namen gemacht.



Die Huf Secure Mobile GmbH ist spezialisiert auf innovative Mobilitätslösungen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft gehört sie zur Huf-Gruppe.

