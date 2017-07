Lustige Brauhaustour Kölner Altstadt inkl. Kölsch und kölsche Tappas (Brauhauswanderweg)

(fair-NEWS)

Brauhaustour Erlebnis - Machen Sie mit, sich einmal richtig Kölsch zu fühlen. Von innen sowie von außen.Sie werden schnell merken, dass Kölsch nicht nur das Lieblingsgetränk der Kölner ist, sondern regelrecht ein Lebenselexier, welches in der Kölner Altstadt seinen höchsten Grad erreicht. Mit einer Portion rheinischem Humor und fundiertem Wissen führen wir Sie auf dieser amüsanten Brauhausführung zu den beliebtesten und urigsten Brauhäusern der Hauptstadt des Humors. Kosten und genießen Sie den einzigen Dialekt Deutschlands, den man auch trinken kann! Links und rechts auf dieser originellen Brauhauswanderung gibt es typisch Kölsches zu hören und zu sehen.Entdecken sie Kölner Biergeschichte. Wussten Sie zum Beispiel, dass der älteste bekannte deutsche Bierbauch aus Köln stammt? Oder das die Totenwächter des Erzbischofes als Lohn tonnenweise Bier erhielten? Erfahren Sie warum man Kölsch nur in Köln brauen darf und warum es in jedem Kölner Brauhaus einen Beichtstuhl gibt. Begegnen Sie darüber hinaus den Hauptprotagonisten der Kölner Brauhäuser. Der Kölschstange und dem Köbes. Pilgern Sie mit uns auf dem Kölner Brauhauswanderweg und machen sie ihren Besuch zum Erlebnis.Treffpunkt: Treffpunkt ist die Kreuzblume am Kölner Dom.Öffentliche Brauhausführungen/Termine: Jeden Freitag und Samstag um 15:30 Uhr und 19:00 Uhr.Dauer der Brauhaus Führung 2 - 2,5 Stunden (Anmeldung erforderlich).Für Gruppen aller Art sowie Vereine können individuelle Termine vereinbart werden. Die Dauer der Brauhaustouren kann bei privaten Führungen auf Wunsch beliebig verlängert werden.Individuelle Gruppenführungen: Gerne organisieren wir für Sie die perfekte Brauhausführung. Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Termin.Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen. Bei größeren Gruppen sind Parallelführungen möglich. (Mindest. Teilnehmer 8 Personen)Preise*: Im Preis inklusive sind ein süffiges Kölsch in jedem Brauhaus sowie kölsche Tappas im letzten Brauhaus. Diese Tour kann mit (26,00 Euro p.P.) oder ohne kölsche Tappas (22,00 Euro p.P.) gebucht werden.Brauhaustouren ohne Verköstigung bei Kleingruppen bis zu 12 Teilnehmern 150,00 Euro gesamt.Bei Privaten/Individuellen Touren und Brauhausführungen die nach 20:00 Uhr enden wird eine einmalige Pauschale von 20,00 Euro berechnet.Fremdsprachen auf Anfrage: Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französisch, Chinesisch und natürlich op Kölsch. Aufschlag 10,00 Euro pro Stunde.Die amüsante Brauhaustour ist eine gelungene Veranstaltung für jeden Betriebsausflug, den Vereinsausflug, der Betriebsfeier, für seriöse Junggesellenabschiede, für Familienfeste und Freundesfeiern.Anfragen und Anmeldungen:Historische Stadtführungen Köln -Tel: 02421 2582084 -Mob: 0170 9689234 -Email: info@historische-stadtfuehrungen-koeln.de*Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer



Bildinformation: Brauhaustouren in Köln - Evangelos Dimos