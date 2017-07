(fair-NEWS)

Hochwertiges Lammfell-Polierpad für die Handpolitur und Reinigung.Ideal für schwer zugängliche Stellen am Wohnwagen und Wohnmobil:Anbauteile, Verkleidungen, Türgriffe, Felgen und vieles mehr.Sehr hochwertiges Lammfell-Polierpad für die Handpolitur und Reinigung von schwer zugänglichen Stellen am Wohnwagen und Wohnmobil. Der Polierpad-Rücken besitzt zwei praktische Fingertaschen für einen perfekten Halt und eine optimale Führung des Handpolierpads auf der zu bearbeitenden Oberfläche.Das abrasive (schleifende) Lammfell-Handpolierpad unterstützt die Politur bei der Entfernung von Kratzern, Gebrauchsspuren, Vermattungen und eignet sich durch diese „Schleifwirkung“ auch ausgezeichnet zum Einsatz mit Reinigern zur Entfernung starker Verschmutzungen im Außen- und Innen-Bereich.Zum Polieren mit der CLEANOFANT Universal-POLITUR oder CLEANOFANT Acrylglas-Plexiglas-POLITUR an engen Stellen, Rundungen, Vertiefungen und bei kleinen unebenen Flächen.In Kombination mit CLEANOFANT Außen-SAUBER, Insekten-SAUBER und Felgen-SAUBER für die Außenreinigung von schwer zugänglichen Stellen und hartnäckigen Verschmutzungen.CLEANOFANT Lammfell-HandpolierpadUVP: 12,50 Euro, inkl. MwSt.Erhältlich im Online-Shop www.cleanofant.de , telefonische Bestellung unter +49 (0)7134-13 825-0 oder im gut sortierten Fachhandel.



Bildinformation: CLEANOFANT Lammfell-Handpolierpad - zur Politur und Reinigung von Caravan und Wohnmobil