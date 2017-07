(fair-NEWS)

CLEANOFANT Reinigungsschwamm-Aufsatz „Ball“Für alle gängigen Akkuschrauber und Bohrmaschinen passend.Hochwertiger, runder Reinigungs- und Polierschwamm-Aufsatz. Ideal für alle schwer zugänglichen Stellen am Wohnwagen und Wohnmobil.Praktisches Zubehör für die Reinigung und Politur von schwer zugänglichen Stellen am Wohnwagen und Wohnmobil – wie Türgriffe, Embleme, Anbauteile, Verkleidungen, Felgen und vieles mehr – im Außen- und Innen-Bereich.Aus hochwertigem Schaumstoff, Spannfutter-Aufnahme (Metall-Stift, Durchmesser 5 mm / Länge: 30 mm) passend für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber. Der ballförmige Schwamm besitzt eine feine, weiche, leicht schleifende Schaumstoffstruktur zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Oberflächen.Ideal in Kombination mit CLEANOFANT Außen-SAUBER, Insekten-SAUBER und Felgen-SAUBER für die Außenreinigung von schwer zugänglichen Stellen.Zum Polieren mit der CLEANOFANT Universal-POLITUR und CLEANOFANT Acrylglas-Plexiglas-POLITUR an engen Stellen, Rundungen, Vertiefungen und bei kleinen unebenen Flächen.Geeignete Oberflächen: Alle lackierten Oberflächen, GFK / Gelcoat, Folie, Chrom, Edelstahl, Aluminium, Glas, Ceran, Keramik, Kunststoff, Acryl, Polycarbonat, Plexiglas, Carbon, Keramik, Holz und vieles mehr. Nicht für matte Oberflächen geeignet.CLEANOFANT Reinigungsschwamm-Aufsatz „Ball“Schwamm-Durchmesser 75 mm: UVP: 15,50 Euro, inkl. MwSt.Schwamm-Durchmesser 100 mm: UVP: 17,85 Euro, inkl. MwSt.Erhältlich im Online-Shop www.cleanofant.de , telefonische Bestellung unter +49 (0)7134-13 825-0 oder im gut sortierten Fachhandel.



Bildinformation: CLEANOFANT Reinigungsschwamm-Aufsatz „Ball“ - für Akkuschrauber und Bohrmaschine