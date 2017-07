(fair-NEWS)

Alternative zum "grünen Netz"?Kleintransporter mit offenen Pritschen und offene Anhänger werden von vielen Gewerken zum Transport eingesetzt. Dabei werden die unterschiedlichsten Gegenstände, wie z.B. Schubkarren, Rüttelplatten, Abwasserrohre oder Laub und Strauchschnitt auf der Ladefläche befördert.Eine Sicherung der Ladung erfolgt zum großen Teil mittels der allseits bekannten grünen Netze, die seitlich am Fahrzeugrahmen an Haken befestigt werden.Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass das Netz nur zur Abdeckung Verwendung finden kann und schwere Ladungsteile nicht am Verrutschen hindert. Des Weiteren passen die Netze selten zu den Abmessungen der Ladefläche, weshalb sie stellenweise lose sind bzw. nicht die gesamte Ladefläche abdecken.Auch fehlt es ganz häufig an Befestigungspunkten für das Netz, da nicht jedes Pritschenfahrzeug die dazu passenden Haken aufweist. Ein provisorisches Anknoten oder Verbinden mit Gummi-Expandern ist zwar einfallsreich, aber nicht zulässig.Der Zubehörhandel hat jetzt eine Lösung zu bieten.Es handelt sich um das Ladungssicherungssystem AR 3010.Dieses System lässt sich auf die Größe der Pritsche anpassen und wird hieran fest verschraubt.Das Ladungssicherungssystem AR 3010 ist klappbar und wird mit Schnellverschlüssen an der Bordwand befestigt.Das integrierte Netz ist sehr flexibel und passt sich der Höhe der Ladung ideal an. So kann es sich bis zu einer Höhe von 120 cm ausdehnen.Der Klappmechanismus ist einem Deckel ähnlich und von nur einer Person zu bedienen. Das lästige Auf- und Wegräumen des grünen Netzes entfällt. Ein Verdrehen und Verknoten des Netzes ist auch nicht mehr möglich. Die Zeitersparnis durch dieses System ist enorm. Sicherheitseinrichtungen verhindern ein ungewolltes Zuklappen des Rahmens und ein Einklemmen der Finger und Hände des Bedieners.Die Bedienung ist so einfach.Während der Ladetätigkeiten ist das Syststem nach oben geklappt und die Ladefläche ist komplett erreichbar.Nach dem Beladen, bevor die Fahrt angetreten wird, muss der Rahmen heruntergeklappt und verriegelt werden, womit zeitgleich die Ladung gegen ein Herunterfallen bzw. Herabwehen abgedeckt ist.Das Ladungssicherungssystem AR 3010 ist vom TÜV -NORD als geprüfte Ladungssicherung zertifiziert worden.Dieses System ist eine deutlich bessere Alternative zum bisherigen "grünen Netz" und leichter in der praktischen Anwendung.Allerdings müssen die Ladegüter nach wie vor nach den üblichen Methoden gegen ein Verrutschen oder Umkippen gesichert werden.



Bildinformation: Bauhof mit Ladungssicherungssystem AR 3010