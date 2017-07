GOURMET ist Top-Marke 2017

(fair-NEWS)

Die Super-Premium Katzenfuttermarke GOURMET von PURINA ist Top-Marke 2017 in der Kategorie "Katzenfutter nass" und damit eine der 100 Sieger-Marken der FMCG-Branche des Jahres! Bereits zum zehnten Mal hat die Lebensmittel Zeitung die repräsentative Auszeichnung vergeben. Auf Basis des GfK Consumer Scans, bei dem die Einkäufe von 30.000 Haushalten erfasst wurden, hat die großangelegte Konsumforschung rund 5.000 Produktmarken analysiert. Sieger in der jeweiligen Kategorie ist die Marke mit dem höchsten Marktanteilzugewinn. Zudem muss die Marke bereits eine relevante Marktbedeutung in beiden betrachteten Jahren gehabt haben sowie eine positive Umsatzentwicklung aufzeigen.Unwiderstehliche Menüs für den großen ErfolgDie kulinarische Welt von GOURMET bietet Samtpfoten immer wieder neue verführerische Geschmackserlebnisse und verwöhnt kleine Genießer mit hochwertigen Zutaten, raffinierten Rezepturen und einer delikaten Auswahl. Dank dieser Strategie ist die Marke auf Erfolgskurs: Mit 11,5 Prozent Marktanteil ist GOURMET nicht nur die Nummer drei im Bereich Katzennassfutter Single Serve , sondern mit einem Wachstum um 100 Basispunkte im letzten Jahr auch einer der Hauptwachstumstreiber gewesen. Zudem erzielt GOURMET 2016 ein klares Käuferwachstum von 8,9 Prozent."Es freut uns sehr, dass GOURMET in der Kategorie "Katzenfutter nass" Top-Marke des Jahres ist", so Chris Leonie Dobner, Produktmanagement GOURMET. "Das ist eine schöne Bestätigung unserer Strategie, Katzenbesitzern, die ihre Samtpfote mit erlesenen Menüs verwöhnen möchten, eine vielfältige Auswahl exquisiter Produkte zu bieten."



Bildinformation: GOURMET von der Lebensmittel Zeitung für Erfolge in der Kategorie „Katzenfutter nass“ ausgezeichnet. (Bildquelle: Nestlé Purina PetCare)