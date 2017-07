Nachlese der Kassen und IT-Service-Tagung 2017

(fair-NEWS)

Am 23.06.2017 fand ein Partnertreff des bundesweiten IT-Service-Net unter dem Motto “Was anderen Leiden schafft, ist unsere Leidenschaft” statt.Die Stimmung war prächtig und neben dem eigentlichen Programm wurden viele Gespräche zwischen den Partner geführt und Erfahrungen ausgetauscht. Die Urgesteine des IT-Service-Net freuten sich auf das Wiedersehen und die jüngeren Kollegen konnten sicherlich viele Erkenntnisse mitnehmen. Alle waren sich einig dass die Partnertreffen wiederholt werden sollen und das werden wir aucht tun.Eine positive Überraschung war Jürgen Weisental von der Weidev GmbH. Sowohl menschlich aber auch fachlich konnte er uns von seinem DIKAS Kassensystem begeistern. Sein Konzept ist es Geld weniger ins Marketing sondern eher in die Entwicklung zu stecken denn das stellt den Kunden zufrieden. Heraus kam ein System dass von der Kostenseite niedrig aber technisch auf dem Höchststand ist. Nach dem Vortrag hatten die Partner die Möglichkeit das System ausführlich zu testen und Ihre Fragen an Jürgen Weisental loszuwerden. Sicher ist dass DIKAS zu einem zukünftigen Baustein des Netzes wird.Service: Jürgen Weisental möchte das IT-Service-Net für den DIKAS-Service nutzen! Wir werden deshalb DIKAS Stützpunkte bilden, dabei helfen die Servicetechniker des IT-Service-Net. Neben den Belastungen durch die Auflagen des Fiskus haben die Strategen des IT-Service-Net noch einige Vorteile erarbeitet, die dem geplagten Gastronom Vorteile bieten. Ergänzend zur der nötigen Installation, kann das W-LAN auch noch durch einen Hotspot ergänzt werden.Vertrieb: Im zweiten Teil des DIKAS Vortrags kam dann unser Partnerunternehmen IDV Service GmbH zu einem Erfahrungsbericht über den Vertrieb zum Zuge. Sven Oppenländer, Mitarbeiter des Unternehmens, berichtete über seine positiven Erfahrungen mit dem Vertrieb der DIKAS-Kassen. Sven Oppenländer konnte überzeugend schildern, dass das Anbieten von Kassenlösungen kombiniert mit einem erstklassigen Service eine Problemlösung für Gastronomen und Filialbetriebe sein kann.Erstklassiger Service, individueller Support und ein qualifiziertes IT-Service-Net – mit diesen Leistungsmerkmalen hat sich die Transerv 2000 als einer der führenden Anbieter von Service-Dienstleistungen in der IT-Branche etabliert.Ayse Erdönmez hat uns, kompetent und mit Charme, das Unternehmen Transserv2000 vorgestellt. Eine Diskussion mit dem Geschäftsführer Matthias Göhnert, ergaben zwei Betätigungsfelder: Serviceaufträge von Transerv2000 an die ITSN-Partner und Transerv2000 als unser Kooperationspartner für Reparaturen. Rudi Meissner schilderte seinen Erfahrungen als Techniker für Transerv2000 und konnte damit einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der Zusammenarbeit leisten.Abgerundet wurde die Vorstellung mit einem Rundgang, hier konnten wir einen High-Tech Betrieb kennenlernen. Das Unternehmen hat Verträge mit Markenherstellern und repariert: vom Smartphone über Car-Infocenter bis zum medizinischen Ultraschallgerät alles. Trotz der Hitze wurden wir mit Antistaik-Schutzkleidung ausgestatte und sahen damit aus wie die Filialleiter eines Supemarktes. Interessant für unsere Techniker waren die Hitze- und Kältekammer um thermische Fehler aufzuspüren und die Rüttelmechanik die dazu dient Aussetzer einzugrenzen. An ca. fünfzig Plätzen werden Tablets und smart-Phones repariert auf Chiplevelbasis repariert. Eine Herausforderung da diese Geräte eine Multilayer Platinen mit bis zu 8 Ebenen besitzt, dies ist mit einem handelsüblichen Lötkolben nicht mehr machbar.An dieser Stelle vielen Dank an die Gastgeber: Ayse Erdönmez und Matthias Göhnert von Transerv2000, an Stefan Baumgärtner und Sven Oppenländer von IDV Service GmbH und natürlich an Jürgen Weisental von der Weidev GmbH.Danke auch an alle Teilnehmer, wir konnten nicht nur neue Erkenntnisse mitnehmen sondern auch das Gefühl einer starken IT-Service-Gemeinschaft anzugehören.Aufgrund des wachsenden Interesses an Full-Service-Lösungen vor Ort, verstärkt das Netz seine Reihen. Interessierte werden informiert und systematisch trainiert, um als Partner vor Ort einen optimalen Support zu gewährleisten und somit ein engmaschiges Servicenetz zu schaffen.Das IT-Service-Net integriert Einzelkämpfer mit dem Ziel einen wirtschaftlichen Erfolg in der IT- Branche zu erzielen. Dies geschieht durch eine intensive Zusammenarbeit miteinander, durch zentrale Unterstützung und anderes mehr. Mehr Info: www.it-service-net.de Schappach/ITSN



Bildinformation: Ein bundesweites IT-Service-Netz