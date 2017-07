AOC erteilt: AZUR air startet Erstflug nach Hurghada

(fair-NEWS)

Düsseldorf, Juli 2017. Die AZUR air hat die Genehmigung zum Start erhalten. Am Freitag den 30. Juni wurde das AOC offiziell vom Luftfahrt-Bundesamt erteilt. Am kommenden Wochenende werden die Passagiere weiterhin auf gecharterten Maschinen transportiert, sodass die Airline noch diverse Trainingsflüge absolvieren kann.Mit 329 Passagieren startet die neue deutsche Airline dann am Montag, den 03. Juli 2017, erstmals von Düsseldorf nach Hurghada. Gegen 11:00 Uhr hebt die Boeing 767-300ER zu ihrem ersten offiziellen Flug ab und wird dann vorerst sieben Mal die Woche von Düsseldorf in die beliebten Regionen rund um das Mittelmeer und Ägypten starten. Ab Mitte Juli steht auch die Dominikanische Republik mit im Flugprogramm. Ende Juli soll eine zweite Maschine von Berlin-Schönefeld aus die gleichen Flugziele anfliegen.„Wir freuen uns, dass wir unsere Gäste nun endlich selbst an ihr Urlaubsziel bringen können und wir nun gemeinsam mit unseren Veranstalterpartnern beliebte Ziele in Spanien, Griechenland, Ägypten, der Türkei und der Dominikanischen Republik ansteuern. Wir sind stolz darauf, dass wir nun endlich startbereit sind und gespannt auf die ersten Wochen unserer Operation", so die Geschäftsleitung der AZUR air.



