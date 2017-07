Neue touristische Identität für Costa Rica

(fair-NEWS)

San José / Frankfurt am Main, 3. Juli 2017 – Das Instituto Costarricense de Turismo (ICT) hat jüngst die neue touristische Identität Costa Ricas präsentiert: „essential Costa Rica. My Choice, Naturally“. Dank einer strategischen Allianz zwischen dem ICT, den Vereinten Nationen und CNN Task, Experten in internationaler Markenentwicklung und Destinationen, war es möglich, eine repräsentative Kampagne zu entwickeln. „Zum ersten Mal konnte das ICT aus einem derartigen Zusammenschluss eine beispiellose Initiative kreieren, die über diverse Plattformen – digital, in sozialen Netzwerken und über das Fernsehen – distribuiert wird. Dadurch wird eine unübertroffene Reichweite erlangt, die eine Vielzahl von Märkten abdeckt: Europa, den Mittleren Osten, Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika sowie das Flughafennetz der Vereinigten Staaten“, so Mauricio Ventura, Tourismusminister in Costa Rica.Anita Mendiratta, Sonderberaterin des Generalsekretärs der Welttourismusorganisation, die sich vollumfänglich der Zusammenarbeit mit Costa Rica gewidmet hat, erklärt, dass diese Kampagne Reisenden Vertrauen und Sicherheit vermitteln wird und darüber hinaus natürliche, kulturelle und persönliche Werte transportiert. Corina Keller, Vicepresident CNN International, betont: „Die beispiellose Reichweite von CNN, die über 450 Millionen Haushalte und 178 Millionen Nutzer monatlich umfasst, kombiniert mit unseren Produktionsanlagen und interner Kreativität, bietet unseren touristischen Partnern und der Regierung eine globale Plattform, um ihre Botschaften effizient und effektiv zu distribuieren. Es war mir eine Ehre und Freude, gemeinsam mit der costa-ricanischen Regierung und dem ICT dieses einzigartige Projekt durchzuführen.“Die Kampagne deckt in erster Linie die Märkte England, Frankreich, Mexiko, USA und Kanada ab, die durch Alejandro Castro, Marketingdirektor des Tourist Boards Costa Rica, aufgrund der größten Anzahl internationaler Ankünfte ausgewählt wurden.„essential Costa Rica. My Choice, Naturally“ ist eine sinnliche und inspirierende Kampagne, die Costa Rica als Garant authentischer Reiseerlebnisse zeigt, der dem Besucher durch direkte, persönliche und motivierende Ansprache das einzigartige Gefühl einer Wellness-Destination vermittelt“, ergänzt Ventura.Das Video zur Kampagne steht abrufbereit unter https://youtu.be/9g7-4gf76s4



Bildinformation: Neue touristische Identität für Costa Rica