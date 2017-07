Rulmeca Tragrolle mit federbaren konischen Sechskant-Achszapfen

(fair-NEWS)

Aschersleben, 28.06.2017 – Rulmeca stellt eine neue Baureihe seine 117er Tragrollenserie vor. Sie ist mit federbaren konischen Sechskant-Achszapfen be-stückt, die die Vorteile von Federachsen mit verschraubten Achsen kombinie-ren. Beide Achsenden können unabhängig voneinander gegen eine Federkraft in die Rolle versenkt werden. Bei Verwendung von Profilen mit 11mm-Sechskantlöchern pressen sich die Achsenden spielfrei in die Öffnungen und ergeben so einen festen Sitz, der mit Schraubverbindungen vergleichbar ist. Al-lerdings ist die Montage und Demontage durch die Federachsausführungen wesentlich schneller.Die konischen Sechskant-Achsenden sind aus tiefgezogenem Stahlblech, wer-den von je einer Feder vorgespannt und gleiten axial auf einer 11mm-Sechskantachse. Diese Konstruktion ist sehr stabil, so dass eine statische Be-lastbarkeit von bis zu 1600N im Durchmesser 50mm und 2000N im Durch-messer 60mm zugesichert wird. Damit ist diese Rolle auch hervorragend für schnelllaufende tangentiale Riemenantriebe geeignet.Aufgrund der Achsausführung in Stahl kann diese Rolle mit einem Antistatikelement ausgeführt werden und ist in dieser Ausführung ATEX-konform. Diese Ex-Schutz Zusicherung ist notwendig für Anlagen mit erhöhter Explosionsgefahr durch Staub oder Gas (Zonen Z1, Z2 für Gase und Z21, Z22 für Staub sowie Kategorie M2 für Bergwerke).All diese Neuerungen wurden im neuen Werk zur Tagrollenproduktion am Standort in Almè, Italien, umgesetzt, das Kunden in Europa binnen 8 Werkta-gen beliefern kann. Deutschen Vertriebssupport bietet zudem das lokale Salesteam des deutschen Headquaters in Ascherleben.Die neuen Rulmeca Tragrollen mit federbarem konischen Sechskant-Achszapfen können ab sofort zur Bemusterung bezogen werden. Die Serien-produktion startet im dritten Quartal 2017.



Bildinformation: Copyright Rulmeca