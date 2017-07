Android Signage jetzt in Ultra HD mit dem neuen VIA ALTA DS 4K Mediaplayer

(fair-NEWS)

Verbesserter Kundendialog für Einzelhandel und Gastronomie mithilfe neuer interaktiver Dienste und Multimedia-InhalteTaipeh (Taiwan), 03. Juli 2017 - VIA Technologies, Inc., einer der führenden Anbieter energieeffizienter ARM- und x86-basierter IT- und Embedded Plattformen, stellt seinen VIA ALTA DS 4K Android Mediaplayer für den kommerziellen Einsatz in Geschäften, Restaurants, Coffee Shops und anderen Einzelhandelsstandorten vor.Der VIA ALTA DS 4K Mediaplayer bietet mithilfe umfassender Ultra HD Video- und 3D Grafik-Funktionen sowie reibungsloser HTML5 Wiedergabe und Touchscreen-Unterstützung eines der umfangreichsten und kostengünstigsten Android-Systeme für eine Vielzahl wirkungsvoller Anwendungen im Bereich Kundendialog und Kundenbindung. Dazu gehören beispielsweise Digital Signage Anwendungen, automatisierte Kioske, Verkaufstheken und Kassensysteme. Für mehr Flexibilität bietet das System zudem duale Ethernet-Anschlüsse, welche die Installation einer IP-Kamera ermöglichen. Diese kann konfiguriert werden, um lokal erfasste Echtzeit-Videoströme mit aus der Cloud-gelieferten Inhalten zu vermischen."Aufgrund seiner Fähigkeit, dynamische standortbezogene und zeitspezifische Informationen in beeindruckenden Multimedia-Formaten zu liefern, ist der VIA ALTA DS 4K Mediaplayer ein leistungsfähiges Werkzeug, um Kunden anzusprechen - und zwar an jedem Standort für Shopping/Einkauf oder Gastronomie", kommentiert Richard Brown, Vice President of Global Marketing, bei VIA Technologies, Inc. "Das skalierbare Design des Mediaplayers bietet die Funktionalität und Flexibilität, die Einzelhändler und Gastronomie-Betreiber benötigen, um innovative neue Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundennutzen verbessern und den Umsatz steigern."Umfassende Grafik- und HD Video-FunktionenDer mit einem 1,4 GHz Cortex-A17 Quad-Core SoC ausgestattete VIA ALTA DS 4K Mediaplayer kombiniert leistungsstarke 2D/3D-Grafiken mit einer verbesserten Video-Engine, die Open® GL ES 3.0 Hardwarebeschleunigung, H.265, H.264 und V-1 sowie MPEG-2 Video-Decodierung bis zu 3840 x 2160p @ 30fps unterstützt. Das System bietet mit seiner simultanen dualen Hardware-Decodierung eines Ultra HD und eines Full-HD-Videos sowie einem reibungslosen HTML5-Rendering die ideale Plattform für Digital Signage-Displays, bei denen leistungsstarke Videowiedergaben und Konnektivitäten von zentraler Bedeutung für eine verbesserte Kundenansprache sind.HardwareMit seinen umfangreichen E/A-Funktionen ermöglicht der VIA ATLA DS 4K Mediaplayer den Anschluss einer großen Bandbreite von Peripheriegeräten. Die nötigen Anschlüsse sind in den vorderen und hinteren Panels des ultrakompakten, lüfterlosen Gehäuses, mit den Maßen 175mm (W) x 25mm (H.) X118mm (D), integriert. So ist das System mit einen USB 3.0 Port, zwei USB 2.0 Ports, einem Mini-USB 2.0 Port für COM (TX/RX), einem SD-Karten Slot, einer Ausdio-Ausgangs- und Mikrofon-Eingangsbuchse sowie einem 1.4 HDMI Port mit CEC Support, einem CIR-Receiver sowie Dual-Ethernet-Ports (ein GLAN und ein LAN-Port) ausgestattet. Hinzu kommen noch 2GB DDR3 SDRAM und 8GB eMMC Flashspeicher. Das optionale EMIO-5531 USB Wi-Fi & Bluetooth-Modul ermöglicht zusätzliche kabellose Netzwerkmöglichkeiten mit hohen Durchsatzraten.VIA ALTA DS 4K Signage LösungspaketDer VIA ALTA DS 4K Mediaplayer ist mit den neuesten Android Signage Content Management Apps kompatibel und mit einem Signage Software-Lösungspaket erhältlich, das ein hoch individualisiertes Android 5.1 Systembild inklusive VIA Smart ETK beinhaltet. Letzteres umfasst eine Reihe von APIs, wie Watchdog Timer (WDT) zum Schutz gegen Systemabstürze, WOL, RTC Wake-up, UART-Zugang und eine Muster-App. Darüber hinaus ist ein umfassendes Angebot an Softwareanpassungen verfügbar, welche die Markteinführungszeit verkürzen und die Entwicklungskosten minimieren.Zusätzliche Informationen über das VIA ALTA DS 4K System finden Sie unter: https://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta-ds-4k/Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: https://www.viagallery.com/alta-ds-4k



Bildinformation: VIA ALTA DS 4K Android Mediaplayer (Bildquelle: © VIA Technologies)