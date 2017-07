Villages Nature® Paris: 50 Prozent Rabatt für Expedienten

(fair-NEWS)

Köln, 3. Juli 2017. Am 11. August 2017 eröffnet Villages Nature® Paris die Tore für seine ersten Besucher. Expedienten, die diesen einzigartigen Ferienpark selbst entdecken wollen, erhalten jetzt 50 Prozent Rabatt auf viele Aufenthalte von Montag bis Freitag zwischen dem 2. Oktober und dem 18. Dezember 2017 bei Buchung bis einschließlich 1. August 2017 über www.centerparcs.de/agentur . Vier Personen zahlen beispielsweise von Montag bis Freitag bei Anreise am 6. November 2017 ab 251 Euro in einem Clan Comfort Ferienhaus.Villages Nature® Paris liegt nur einen Steinwurf von Frankreichs Hauptstadt und Disneyland® Paris entfernt und bietet nachhaltigen Urlaub in 916 Ferienhäusern und Apartments der Kategorien VIP Cocoon, Country Premium und Clan Comfort sowie in fünf Erholungs-Universen mit zahlreichen Sport- und Freizeitaktivitäten.Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter: http://gce-agency.com/deutsch/Kunden/Presselounge/Center-Parcs/Villages-Nature-Pep/ Über Euro Disney S.C.A.Die Gruppe Euro Disney S.C.A. betreibt Disneyland Paris mit dem Disneyland® Park, dem Walt Disney Studios® Park und sieben Themenhotels mit insgesamt 5.800 Zimmern (exklusive der 2.700 Hotelzimmer, die von Drittanbietern betrieben werden). Die Gruppe betreibt zudem zwei Kongresszentren, den Disney® Village Entertainment-Komplex und einen 27-Loch-Golfplatz. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehört die Entwicklung eines 2.230 Hektar großen Geländes, von dem etwa 50 Prozent noch nicht bebaut wurden. Anteile der Euro Disney S.C.A. werden an der Euronext Paris gelistet und gehandelt.Über Center Parcs Europe:Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Center Parcs Europe betreibt 25 Ferienparks (21 Center Parcs- und vier Sunparks-Anlagen) in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich.



Bildinformation: Villages Nature® Paris: 50 Prozent Rabatt für Expedienten