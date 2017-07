Ohne Löffel umrühren: Im Auto und im Büro geniesst man seine Getränke auf Knopfdruck wie frisch gemacht - dank integriertem Quirl.So hat abgesetztes Kakaopulver etc. keine Chance.Hält das Getränk warm oder kalt: Der <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3017-tafel-geschirr-besteck-glaeser-tassen-becher-salz-pfeffermuehlen.shtml">Thermobecher</a> von <a href="https://www.pearl.ch/ch-ar-2-58.shtml">Rosenstein & Söhne</a> hält Kaffee und Tee warm sowie Saft & Co. angenehm kühl.Aufwasch sparen: Ab jetzt spült man nicht mehr Tassen und Löffel. Der selbstrührende Thermobecher ist Mixer und Becher in einem.So mischt man bequem das Getränk und reinigt den Becher anschliessend schnell und einfach mit klarem Wasser.Nie mehr heissen Kaffee verschütten: Der Lieblingsbecher hat einen verschliessbaren Deckel und einen Anti-Rutsch-Boden. So geht nichts daneben.Der wiederverwendbare Becher schont die Umwelt, denn ab jetzt wird auf Einweg-Papp-Becher verzichtet.- Thermobecher mit elektrischem Quirl- Für jeden Geschmack: ideal für Cocktails, Eiweiss-Shakes, Kakao u.v.m.- Schnell gemischt: dank eingebautem, leisem Quirl- Auslaufsicher: Klappdeckel mit auslaufsicherem Silikon-Verschluss- Extra-standfest: dank Anti-Rutsch-Boden aus Silikon- Fassungsvermögen: 450 ml für viel Genuss- Leichte Reinigung: klares Wasser einfüllen, quirlen, fertig- Robustes Edelstahl-Gehäuse, Kunststoff-Teile BPA-frei- Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)- Masse: 85 x 85 x 190 mm, Gewicht: 358 g- Thermobecher mit elektrischem Quirl inklusive deutscher AnleitungPreis: CHF 29.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 38.95Bestell-Nr. NX7539Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX7539-3017.shtml?vid=016">selbstrührender Thermobecher mit elektrischem Quirl, 450 ml, BPA-frei</a>

