Kochen und Genießen mit Humor

Dieses Buch hat es in sich! Es besticht nicht nur durch seine vielfältigen Rezepte – es hebt sich durch mit Humor gespickte kleine Sprüche, Witze und Anekdoten rund ums Essen auf angenehme Art und Weise von herkömmlichen Kochbüchern ab.GaumenschmausGemüse, Nudeln oder Fisch,all dies passt gut auf den Essenstisch.Ist die Küche dann endlich in leckeren Duft gehüllt,weiß jeder,dass sich bald der Magen füllt.Mit viel Genuss wird dann gespeist,kein Krümel bleibt mehr über,und Oma wie auch Opa erinnern sich,diesen Gaumenschmaus kennen wir von früher.Lange Rede, kurzer Sinn,gutes Essen ist ein Genuss,welchen man sich regelmäßig gönnen muss.©Britta KummerKummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3732231267• ISBN-13: 978-3732231263• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21cm

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.