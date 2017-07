Zauberhafter Elfenreigen – Malen für die Seele

(fair-NEWS)

Malen für die Seele und dabei entspannen- in andere Welten eintauchen- dahin geht der Trend seit einigen Jahren. Was Kindern Spaß macht, ist auch gut für Erwachsene! Mal- und Kunsttherapien erfreuen sich zunehmender Beachtung.Zauberhafter Elfenreigen - Ein Malbuch für AnspruchsvolleWälder, Seen und unberührter Natur. Das inspiriert die märchenhaft romantischen Zeichnungen Christl Vogls, deren Kinderbücher in viele Sprachen übersetzt wurden und weltweit in den Kinderzimmern kleiner, begeisterter Leser zu finden sind.Die zauberhaft gestalteten Darstellungen zarter Elfen, wunderschöner Feen und geheimnisvoller Meerjungfrauen begeistern jedoch nicht nur die Kleinen, sondern auch Erwachsene. So wuchs vielfach der Wunsch, die liebevollen Zeichnungen Christl Vogls auch mit eigener Hand farblich gestalten zu dürfen. Diesem Ruf ist Christl nun gefolgt und kreierte ihr erstes Malbuch für diejenigen, die das Träumen nicht verlernt haben. Karin Pfolz, ebenfalls Schriftstellerin und Illustratorin, verfasste die Texte zu dieser meditativen Reise in das Reich der Imagination. Die daraus resultierende harmonische Verschmelzung von Wort und Bild rief ein ästhetisch anspruchsvolles und einzigartiges Gesamtwerk ins Leben. Der Welt der Phantasie sind niemals Grenzen gesetzt so möge denn das Spiel der Farben beginnen!Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1. Auflage 2017 (26. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961119325• ISBN-13: 978-3961119325• Größe und/oder Gewicht: 21 x 1,5 x 29,6 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç