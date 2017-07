Zauberhaftes aus dem Karina-Verlag: STERNENJAHR UND MÄRCHENZEIT

(fair-NEWS)

In der Sternenreihe ist wieder ein neues zauberhaftes Buch erschienen.“Sternenjahr und Märchenzeit” ist nach “Sternenstaub und Märchenzauber”, “Sternenglanz und Märchengarten”, “Sternenlicht und Märchenland” und “Sternenhimmel und Märchenwinter” der fünfte Band der beliebten Märchenreihe. Diese Geschichten bezaubern große und kleine Leser.STERNENJAHR UND MÄRCHENZEIT, HardcoverKobolde im Altersheim wundern sich über den Teddy auf dem Mars. Irrlichter und Schmetterlinge tanzen um das Traumhaus. Ein Vampir, der so ganz aus der Art schlägt, reicht dem Mädchen mit der grünen Kappe die Hand. Anna spielt auf der Zauberflöte und ein fleißiger Sternenputzer gerät in Erklärungsnot. Gold und Silber glänzen in den Märchen vom Silberbaum und Goldblättchen. Tierisches erzählen Oskar der Wanderhase und eine Krabbe. Bringt der Feuergeist das Märchenland in Gefahr und ist es Wurzele, der große Zwerg, der es rettet? Ob Dracon wohl auf dem roten Schwedenhäuschen landet? Nun träume wohl, du liebes Kind, denn im Schlaf wirst du beschützt.Das Buch ist wunderbar illustriert und lädt zum Verweilen in der Märchenzeit.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/sternenbahn-und-marchenzeit-hardcover/ ©byChristine Erdic



