Eine Geschichte vom Anderssein, von Freundschaft und Toleranz

Oftmals haben wir Angst vor dem was wir nicht kennen – und lehnen es dadurch ab. Dieses kleine Büchlein zeigt auf humorvolle Weise, dass nicht alles Andersartige gefährlich sein muss sondern auch bereichern kann. Aus anfänglichem Misstrauen entstehen hier innige Freundschaften und mehr. Erfrischend lebendig geschrieben!Luhg HolidayWillkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.Produktinformation• Taschenbuch: 128 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Dezember 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743152622• ISBN-13: 978-3743152625• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,7 x 21 cmAuch einzeln bei Kindle als E-bokks erhältlich!Leseprobe aus dem Buch:Mama kam zurück und winkte uns nach oben. Im Schlafzimmer angekommen schloss sie sorgsam die Tür.„Wir müssen einen Plan entwerfen, damit wir hier so schnell wie möglich wegkommen”, sagte sie.„Solange wir eingeschneit sind ist das aber ein gewaltiges Problem”, antwortete ich und Jan fragte: „Warum denn? Jetzt wird es doch gerade erst interessant.”Ich spürte so etwas wie Eifersucht in mir aufsteigen. Daran war nur Ruby Schuld. Dieses Ghulmädchen spannte mir meinen Bruder aus. Irgendwie fühlte ich mich aufs Abstellgleis geschoben.„Wir sind in höchster Gefahr, versteht ihr das denn nicht? Nach allem, was ich gehört habe, treiben hier Menschenfresser und Blutsauger ihr Unwesen. Und euer Vater sitzt mit denen an einem Tisch und entwirft irgendwelche Pläne für ein Künstlercafé, ha!” Meine Mutter lachte bitter auf.„Wie kommt ihr denn auf sowas?”, eine quäkende Stimme ertönte vorwurfsvoll, und hinter dem Bett huschte eine wohlbekannte kleine Gestalt im geblümten Schlafanzug hervor, die jetzt empört zu uns aufsah und beide Hände in die Hüften gestemmt hatte. Ruby …Wir brauchten einen Moment, um uns von diesem Schock zu erholen.„Spionierst du uns etwa nach?” Mama erhob warnend den Zeigefinger und sah das Mädchen prüfend an.„Was hast du hier zu suchen?”„Wir haben nur ein wenig Verstecken gespielt”, murrte die Kleine und schob trotzig die Unterlippe vor.„Wir? Sind etwa noch mehr hier?” Meine Mutter war außer sich.Jetzt tauchten auch die anderen vier Ghulkinder auf und stellten sich neben Ruby.Ich stieß Jan an. Wenn die was erzählen würden, dann sicher nur ihm. Langsam schlenderte mein Bruder zu den kleinen Gestalten hinüber.„Ruby, was habt ihr mit uns vor?”, fragte er leise.„Nichts.” Das Mädel lächelte ihn freundlich an.„Ihr wollt uns nicht essen?” Ein wenig Unsicherheit schwang in der Stimme meines Bruders mit.Die Kinder kicherten und begannen umherzuspringen.„Nein, wir essen nichts, das lebt. Und wir töten auch nichts Lebendiges, um es zu essen, wie ihr Menschen das tut.” Ruby lachte hellauf und wollte davonspringen, doch ich hielt sie fest. Unbemerkt hatte ich mich angeschlichen.„Und der Hotelbesitzer? Ist er ein Vampir?”„Ja, aber der ist weit weg.” Wieder kam Kichern aus allen Ecken des Raumes.„Und wenn er wiederkommt?”Ruby sah mich ernst an.„Dann wird es gefährlich für euch.”Mama mischte sich ein: „Du meinst, dann saugt er unser Blut aus, wie bei den Hotelgästen, deren Kleidung ihr jetzt tragt?”Ruby schüttelte den Kopf und brach in Gelächter aus. Als sie sich beruhigt hatte antwortete sie: „Nein, die Vampire saugen schon lange kein Blut mehr. Es ist viel schlimmer, als ihr denkt. Sie haben auf Energie umgestellt.”Entgeistert lockerte ich meinen Griff, und noch immer lachend tanzte sie davon.Fragend sahen wir uns an. Auf Energie umgestellt? Energievampire? Gab es die wirklich? …Neugierig geworden? Das spannende Buch gibt es überall im Buch- und Onlinehandel auf Bestellung.©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç