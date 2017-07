Pressemitteilung von unico.media

(fair-NEWS) Der deutsche Entwickler für Simulationsspiele Lean Games hat seine Marketingstrategie überarbeitet und ist mit neuem Unternehmensbild seit dem 1. Juni 2017 online.



Der Hintergrund für die Neupositionierung von Lean Games - einem der größten Anbieter für Lean und Six Sigma Simulationsspiele in Europa - liegt im Potenzial seiner Produkte, die international eingesetzt werden können.



Lean und Six Sigma sind über Jahrzehnte etablierte Methoden zur Optimierung von Prozessen jeglicher Art bis hin zur Prozessexzellenz. Mit Hilfe der Simulationsspiele erreicht man die Mitarbeiter in diesem Bereich zu schulen und zu sensibilisieren.



Bildinformation: Lean Games - spielend leicht vermitteln

Lean Games ist auf die Entwicklung von Simulationsspielen zur Wissensvermittlung von Lean und Six Sigma spezialisiert. Mit über 13 Spielen und weiteren Neuentwicklungen ist Lean Games einer der größten Anbieter für Lean und Six Sigma Simulationsspiele in Europa. Jeder der sich schon einmal mit der Thematik beschäftigt hat weiß, dass für eine nachhaltige Vermittlung an einem guten Simulationsspiel kein Weg vorbeiführt. Die Spiele wurden von der anfänglichen Idee im Jahr 2000 über die Gründung von Lean-Games 2009 bis heute in hunderten von Trainings, Seminaren und Workshops erprobt und weiterentwickelt. Dabei haben wir die Erfahrungen aus diversen Spielabläufen in eine Optimierungsschleife eingebunden, so dass unsere Spiele nahezu perfektioniert wurden. Lean spielend leicht vermitteln

«Lean Games mit neuem Corporate Design und überarbeiteter Marketingstrategie online»

