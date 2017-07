(fair-NEWS)

Karlsruhe, 04.07.2017 - MEHRWERK, Spezialist für softwarebasierte Prozessoptimierung aus Karlsruhe, stellt am 18. Juli 2017 von 10:00 bis 11:00 Uhr im <a href="http://bit.ly/2uBfzlr">Live Webinar</a> seinen digitalen Wächter vor und setzt sich dabei mit der zunehmenden digitalen Transformation im Vertrieb nicht nur auseinander, sondern bietet eine vollautomatisierte Lösung für potenzielle Probleme und unentdeckte Optimierungspotenziale: Die SAP®-Experten aus dem Karlsruher Unternehmen stellen eine Software-Lösung vor, die Sie 24/7 dabei unterstützt, nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven einzusparen. Als kleiner Auszug werden zu hohe Rabatte, auffällige Retouren und Reklamationen, zu lange Liegezeiten bei Kreditlimitprüfung, offene Rechnungen, fehlende Proof of Deliveries und Fehler in der elektronischen Auftragsübermittlung genannt. Solche Fehler- und Kostenquellen können durch vollautomatisierte proaktive Unterstützung vermieden werden. Als Cloud-Lösung mit ihren bekannten Kräften der Schwarmintelligenz erhalten Anwender der Lösung zudem automatisch einen ständig wachsenden Vorrat von geschäftskritischen Prüfungen oder können Ihre eigenen Prüfungen spielend leicht mit Hilfe des Wizard erstellen.Den MEHRWERKern sind auch mögliche Vorbehalte des Fachbereichs nicht fremd: "Bei diesen Problemen wünsche ich mir mehr proaktive Unterstützung, aber ich kann neben dem Tagesgeschäft nicht auch noch den Rollout für eine Software managen, das ist Aufgabe der IT." Die Antwort darauf: "Müssen Sie auch nicht! Als Software-as-a-Service-Lösung für SAP®-Landschaften (auch SAP® BW und SAP® CRM) haben Sie keinen Implementierungsaufwand, sondern nutzen den digitalen Wächter nach dem Plug-and-Play-Prinzip."Die Anmeldung zum Webinar <a href="http://bit.ly/2uBfzlr">Vertrieb 4.0? Nur mit digitalem Wächter!</a> ist kostenfrei.



Bildinformation: Vertrieb 4.0 digital überwacht