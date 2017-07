Seit 10 Jahren erfolgreich am Markt:

(fair-NEWS)

Die Auszeichnungen zum "FOCUS Wachstumschampion 2017" und "<a href="www.led2work.de/aktuelles">FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017</a>" im 10. Jubiläumsjahr belegen die Leistungsfähigkeit der <a href="www.led2work.de/">LED2WORK GmbH</a>. Mit einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich über 35 % seit 2012 ist das Pforzheimer Unternehmen kontinuierlich auf Erfolgskurs.Als Entwickler und Produzent von <a href="www.led2work.de/">LED Beleuchtungslösungen</a> für die Industrie hat sich das Unternehmen aus Pforzheim, dem Kompetenzstandort für Präzisionstechnik, innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und sich mit qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Produkten Made in Germany durchgesetzt.Heute beschäftigt das Unternehmen über 30 Mitarbeiter und produziert auf mehr als <a href="www.led2work.de/unternehmen.html">2.000 Quadratmetern</a> jährlich über 50.000 LED Industrieleuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau und vielen weiteren Industriezweigen und beliefert Kunden auf vier Kontinenten.Durch die Zusammenarbeit mit langjährigen Produktionspartnern und Zulieferern aus Deutschland garantiert das Unternehmen gleichbleibende und zuverlässige Qualität auf höchstem Niveau. "Wir halten am Standort Deutschland fest und planen auch zukünftig die Expansion unserer Produktion", so der Geschäftsführer Jan Schiga.Den wachsenden Ansprüchen am Markt wird das Unternehmen durch die kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung von effizienten LED Lichtlösungen gerecht. Auch in den kommenden Jahren ist mit einem jährlichen Wachstum im zweistelligen Bereich zu rechnen. Mehr Informationen unter www.led2work.de.



Bildinformation: Jan Schiga, Geschäftsführer der LED2WORK GmbH. (Bildquelle: @LED2WORK GmbH)