IT MEETS MUSIK

(fair-NEWS) Gütersloh, den 04.07.2017. Es gibt unzählige Dimensionen, die Musik und Unternehmerschaft vereinen. In Gütersloh sitzt der erfolgreichste Anbieter von Microsoft Business Software in Deutschland: MODUS Consult. Der IT-Anbieter unterstützt als Sponsor die „Woche der kleinen Künste“, denn das Softwarehaus findet: IT und Musik, das hat viele Parallelen.



Beispielsweise bei einem IT-Projekt spielen Kunden und IT-Anbieter als zwei Orchester eine gemeinsame Komposition und zwar so, dass eine Harmonie daraus entsteht. Es ist dabei wichtig, eine gemeinsame Ebene zu finden und klar zu kommunizieren. Wie bei einem Orchester braucht es ein Mindestmaß an Umsetzern und je mehr Protagonisten mit Hingabe beteiligt sind, umso größer der Erfolg.



Vom 10. – 14. Juli hören die Besucher das Beste aus Jazz, Blues und Soul bei der „Woche der kleinen Künste“ auf dem Gütersloher Dreiecksplatz. Fünf Tage lang verwandelt sich der spannendste Platz Güterslohs in das kulturelle Wohnzimmer der Stadt. Seit mehr als 15 Jahren gelingt es den Veranstaltern, den Horizont für Hörgewohnheiten zu erweitern. Stilistische Vielfalt verwandelt den Platz in musikalische Bilderwelten mit Gänsehautfeeling.



Die MODUS Consult Tipps: alles ansehen!



Zum Beispiel die Miller Anderson Band am Donnerstag! Miller Anderson war der musikalische Kopf legendärer Blues-Rock-Bands wie Savoy Brown und Keef Hartley. Er spielte für Größen wie Deep Purple, die Spencer Davis Group, T.Rex oder Donovan. Kleine Club-Gigs genießt er genauso wie die Beifallsstürme, die er einst in der Royal Albert Hall vor Jon Lords komplettem Orchester für seine melancholisch-souveräne Vokalpräsenz erntete. Anderson ist bescheiden geblieben, aber in seiner Stimme und seinem Fingersatz lodern weiterhin Vulkane – MODUS Consult supported den Auftritt und wünscht viel Spaß!



Viel Spaß bei der „Woche der kleinen Künste“, powered by MODUS Consult.