Anregend, natürlich, erfrischend: Das ist der neue Bio Energy Drink DAISHO von Attila Hildmann. Ab sofort im Reformhaus® erhältlich!

Hamburg, Juli 2017Anregend, natürlich, erfrischend und vor allem eins: Komplett vegan und bio! Das ist DAISHO – der neue Bio Energy Drink von Attila Hildmann. Mit jedem Schluck DAISHO wird man selbst zum Samurai, denn Matcha, Guarana und Litschisaft geben die nötige Energie für den Alltagskampf. DAISHO ist kein herkömmlicher Energy Drink. Er erfrischt, ist 100% natürlich und schmeckt nicht zu süß! Also ein Muntermacher zum Genießen.Der DAISHO Bio Energy Drink wird ausschließlich mit Traubensüße gesüßt. Matcha verleiht dieser Erfrischung nicht nur ihre grüne Farbe – der Grüntee aus Japan ist zudem ein richtiger Wachmacher! Auch Guarana hat es in sich. Mit der fünffachen Menge an Koffein im Vergleich zu einer Kaffeebohne macht Guarana müde Menschen munter – somit sind Matcha und Guarana zwei perfekte Zutaten für einen natürlichen Bio Energy Drink! Mit 32mg Koffein pro 100ml ist DAISHO eine echte Powerquelle. Bio-Litschisaft gibt der neuen Kreation von Attila Hildmann eine ganz besonders frische und fein-fruchtige Note. Mit dieser ehrlichen Zutatenliste ohne künstliche Zusatzstoffe kann sich kein anderer Energy Drink messen.Der Name DAISHO stammt aus der Samurai-Kultur. DAISHO sind die beiden Schwerter des Samurais – das Kurzschwert Wakizashi und das Langschwert Katana. Samurai strebten nach körperlicher Vervollkommnung, Klarheit des Geistes und einem ehrwürdigen Leben.Deutschlands bekanntester Veganer baut um seine Produkte gerne eine ausdrucksstarke Story. Durch den veganen Bio Energy Drink erzählt Attila Hildmann die Geschichte von DAISHO, einem jungen Mann, dessen Familienhistorie tief in der Samurai-Kultur verwurzelt ist. Er sieht ein, dass er mit einigen Mächten dieser Welt, die für Tierquälerei, Umweltzerstörung und Ausbeutung verantwortlich sind, nicht normal reden kann. Durch ihr Handeln, verstoßen diese Mächte gegen jeden Ehrenkodex der Samurai. DAISHO muss lernen zu kämpfen. Er lernt die Grundlagen des Kampfes in der alten Kaiserstadt Kyoto bei seinem Lehrmeister, dem Abt eines veganen Klosters. DAISHO wird in mentalem Training und Kampfkunst unterwiesen. Im Kloster lernt er Matcha kennen, das Kultgetränk der Samurai, und damit erfährt er auch die Geheimnisse der Teezeremonie. Matcha wird DAISHOS Zaubertrank. DAISHO kehrt zurück und bekämpft alle bösen Mächte und Feinde des Planeten und stellt somit das natürliche Gleichgewicht von Yin und Yang wieder her.Noch heute stehen in Kyoto rein vegane Klöster. Die dort lebenden Mönche leben seit Jahrhunderten vegan, aus Respekt vor dem Leben.Attila Hildmann ist bekannt für seine Liebe zur Natur und zu Tieren. Die Produkte des Vegan-Superstars sind exklusiv im Reformhaus® erhältlich. Mit der erfolgreichen Partnerschaft bringt der Bestseller-Autor seine vielfältige Bio-Produktpalette noch näher an seine Fans und all diejenigen, die sich von innovativer und inspirierender veganer Ernährung überzeugen lassen wollen. Von jeder verkauften Flasche DAISHO spendet Attila Hildmann 10 Cent an Tier- und Umweltschutzprojekte.Der DAISHO Bio Energy Drink ist in der umweltfreundlichen Mehrwegflasche zum Preis von 2,99 € / 500 ml im Reformhaus® erhältlich.



Bildinformation: Anregend, natürlich, erfrischend: Das ist der neue Bio Energy Drink DAISHO von Attila Hildmann. Ab sofort im Reformhaus® erhältlich!