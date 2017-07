USA-Special von Sunny Cars zum Independence Day

(fair-NEWS)

München, 4. Juli 2017 (w&p) - Let"s celebrate: Die USA sind am heutigen 4. Juli in Feierstimmung. Der Nationalfeiertag erinnert an die Geburtsstunde des Landes im Jahre 1776, als die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde. Sunny Cars versetzt am "Independence Day" auch USA-Urlauber in Partylaune und räumt heute auf alle Mietwagenbuchungen für die Vereinigten Staaten einen Preisnachlass in Höhe von 20 Euro ein.In den USA zählt der 4. Juli zu den wichtigsten nationalen Feiertagen. Landesweit finden Paraden, Umzüge, Picknicks, Barbecues und andere Events statt und amerikanische Flaggen bestimmen das Bild des Landes an diesem Tag. In der Hauptstadt Washington zieht die große "National Independence Day Parade" mehrere hunderttausend Zuschauer an. An der Independence Hall in Philadelphia wird das historische Ereignis sogar nachgespielt und die Unabhängigkeitserklärung verlesen.Der Feiertagsrabatt, den Sunny Cars am heutigen "Independence Day" den Mietwagenkunden für USA-Buchungen einräumt, gilt für alle Leistungspakete und Fahrzeugkategorien für den Mietzeitraum ab sofort bis zum 31. März 2018. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage. Er kann durch die Eingabe des folgenden Rabattcodes genutzt werden: SC4JULI2017DEBuchbar sind sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, im Internet unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.



Bildinformation: (Bildquelle: nito, Fotolia)