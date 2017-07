Die Suche nach dem perfekten Weinverschluss

(fair-NEWS)

Grundsätzlich ist das Ziel einer jeden Verschlussart, den Wein zu schützen. Jeder Winzer, der sein Geschäft ernsthaft betreibt, beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, seinen edlen Tropfen zu verschließen und den natürlichen Alterungsprozess des Weines zu gewährleisten, um ein gutes Produkt herzustellen.Egal ob Longcap, Kork mit Schrumpfkapsel, MCA oder Kunststoff, die Entscheidung welcher Weinverschluss der Geeignetste ist, fällt nicht leicht und basiert in der Regel auf jahrelanger Erfahrung, aber auch auf der Vorliebe und Tradition. Dabei gilt es festzuhalten, dass nicht jede Verschlussart für alle Weine empfehlenswert ist. Immer wieder tritt die Diskussion auf, welcher Verschluss dem Wein gut tut und welcher ihm gar schadet. Tatsächlich wird durch die Art des Verschlusses das Geschmacksbild des Weines beeinflusst.Huber Einkauf ist ein kompetenter Partner in Sachen WeinverschlüsseHuber Einkauf vergleicht nicht nur Preise, sondern beschäftigt sich auch intensiv mit den Vor- und Nachteilen der unterschiedlichsten Verschlussarten. Im Grunde hat jede Verschlussart seine Daseinsberechtigung. Wichtig ist deswegen nicht nur der Kostenfaktor, sondern auch der Einfluss auf die Qualität des Endprodukts.Ein Spiel nicht nur für GroßeAufgrund des hausinternen Know-Hows und der Erfahrung, der langjährigen Lieferartenbeziehungen und des gebündelten Volumens ist es für Winzer in jeder Größe möglich, die besten Marktpreise im Bereich Verschlüsse zu bekommen. Huber Einkauf vergleicht hier auf herstellerneutraler Basis die angebotenen Preise bei gleichbleibender Qualität.Doppelter Vorteil für den Kunden durch die Unterstützung der Einkaufsspezialisten:1.Deutliche Einsparungen bei der Beschaffung von Verschlüssen. Damit wird wiederum der Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflusst.2.Umfassende Betreuung durch die Huber Einkauf - Durchführung von Ausschreibungen, professionelle Auswertung der Ausschreibungsergebnisse, Lieferantenvergleiche, Begutachtung/Auditierung der Lieferantenstandorte, Lieferantenbewertung, Implementierung der neuen Lieferanten - um all dies kümmert sich die Huber Einkauf - der Kunde profitiert vom günstigeren Preis sowie der professionellen Betreuung und kann dabei ganz entspannt bleiben und sich auf seine Kernkompetenzen und Arbeit konzentrieren.Manfred Jag, Einkäufer bei der Huber Einkauf: "Momentan zeichnet sich ab, dass der Schraubverschluss bei immer mehr Winzern eine ernstzunehmende Alternative zum Naturkorken wird. Bei Weißweinen kommen fast nur noch Longcaps (auch BVS genannt) zum Einsatz". Dabei wird die Qualität des Weines nicht beeinflusst, die Kosten hingegen sehr wohl - zu Gunsten der Winzer. Der Trend ist hier klar, dennoch wird der Naturkorken aber nicht gänzlich aussterben.Wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Huber Einkauf auch in anderen Artikelgruppen funktionieren kann, <a href="https://www.huber-einkauf.at/fallstudien/">lesen Sie in unseren Fallstudien</a> .Konkrete Fragen rund um diverse Verpackungsthemen können direkt unter +43 5672 66101 322 mit den Experten der Huber Einkauf besprochen werden.



Bildinformation: Kork oder Longkap (Bildquelle: (c) Shutterstock | HUBER Einkauf)