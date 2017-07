Mit SnegBalls durch den Tag: Natürliche Energie-Booster für jede Lebenslage

(fair-NEWS)

Bremen, Juli 2017. Der Magen knurrt zwischen den Mahlzeiten, der Tag im Büro wird immer länger oder kurz vor dem Sport fehlt eine Stärkung — all das schreit nach einem Snack. Nur welcher ist der Richtige, wenn die Zeit knapp und das Verlangen nach einem Happen groß sind? Viele greifen dann zu zuckerhaltigen Müsliriegeln oder Fertig-Lebensmitteln. Davon rät Daniel König, Inhaber des Bremer Gewürzhandels, jedoch ab: „Industrie-Zucker, weißes Mehl oder Fett geben zwar kurzfristig Energie, doch der Effekt hält nicht lange an.“ Deswegen hat der Norddeutsche als Alternative zu den üblichen Kalorienbomben die Trockenfruchtkugeln „SnegBalls“ entwickelt, die vollkommen frei von künstlichen Zuckerzusätzen und Aromen sind. Verzehrfertig und in mundgerechter Größe kommen die Kugeln in einer wiederverschließbaren Box. „Egal ob beim Sport, auf der Arbeit, in der Schule, unterwegs oder zu Kaffee und Tee — die SnegBalls spenden als bewusste Nascherei die Energie, die Körper und Geist brauchen“, meint König. Damit seien sie kleine und köstliche Begleiter im schnelllebigen Alltag.„Wir wollten einen zu 100 Prozent natürlichen Snack für alle Lebenslagen schaffen und haben dazu das Beste aus Trockenfrüchten und Nüssen miteinander vereint“, erläutert der Geschäftsführer. „In den SnegBalls steckt sehr viel Liebe, denn wir stellen sie selbst her und verwenden dabei hochwertige und leckere Zutaten wie Mango, Ananas, Mandeln, Acai oder Chia-Samen. Dabei verzichten wir auf jeglichen Schnickschnack, der den Körper unnötig belastet.“ Stattdessen geben die veganen, ungeschwefelten Kugeln laut König Power und stillen den kleinen Appetit zwischendurch. Gleichzeitig sind sie ideal für unterwegs. Daraus resultiere auch der Name: „SnegBalls beschreibt das Zusammenspiel von Snack und Energie.“ Trockenfrüchte enthalten zwar nur zehn bis 30 Prozent der Feuchtigkeit im Vergleich zu frischem Obst, schmecken dafür aber intensiv und enthalten durch ihren konzentrierten Zustand viele Nährstoffe. Nüsse liefern zudem Proteine und ungesättigte Fettsäuren. Für Abwechslung beim besonderen Genusserlebnis sorgen die fünf verschiedenen Geschmackssorten „Exotic“, „Ingwer-Cashew“, „Mango-Chili“, „Pina Colada“ und „Superfood“. „Wir werden noch weitere schmackhafte Varianten kreieren, denn die Möglichkeiten sind grenzenlos!“, verspricht König.Übrigens: Wer die SnegBalls kauft, spendet gleichzeitig für den guten Zweck. Denn fünf Cent jeder verkauften Packung gehen an die GENUSSHELFER-Initiative des Bremer Gewürzhandels, die soziale Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. Mit seinem sozialen Engagement konnte das Unternehmen zum Beispiel bereits über 60.000 Euro für die Hilfsorganisation TARGET e. V. von Rüdiger Nehberg realisieren. Diese setzt sich für den Schutz von Mädchen und jungen Frauen in Asien und Afrika ein.



Bildinformation: Die neuen SnegBalls sind ideal als bewusste Nascherei für zwischendurch. © Bremer Gewürzhandel