Wellness für Gartenmöbel

(fair-NEWS)

Outdoor-Möbel brauchen regelmäßige Pflege. Wer dem Mobiliar neuen Glanz verleihen will, sollte jedoch auf scharfe Reinigungsmittel und kratzige Bürsten verzichten - sie können das Material angreifen. "Besser geeignet sind ein weicher Lappen und etwas Spüllauge", empfiehlt Joachim Böttinger vom Gartenmöbelhersteller <a href="www.acamp.de/">acamp</a>.Er rät, schon beim Kauf auf Qualität zu achten. Denn hochwertige Materialien, Spezialbeschichtungen und eine solide Verarbeitung reduzieren den Pflegeaufwand, weil kein Rost entsteht oder defekte Teile ausgetauscht werden müssen, so der Experte. Produzenten wie <a href="www.acamp.de/">acamp</a> bieten für ihre Serien zudem spezielle <a href="www.acamp.de/produkte/zubehoer">Abdeckhüllen</a>, die die Möbel vor Wind und Wetter schützen - so können Stühle, Tische und Co. problemlos im Freien überwintern.<a href="www.acamp.de/gartenmoebel-material/holz">Holz</a>: Charisma durch PatinaOutdoor-Möbel aus Teakholz harmonieren perfekt mit der Natur. Auch der Pflegeaufwand hält sich in Grenzen, denn das Material ist durch holzeigene ätherische Öle gegen Witterungseinflüsse oder Schädlingsbefall geschützt. "Mit der Zeit entwickelt es eine wunderschöne silbergraue Patina", erklärt Joachim Böttinger. Wer dem Holz farbliche Brillanz verleihen möchte, behandelt es von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegeöl. Kleine Macken lassen sich einfach abschleifen.<a href="www.acamp.de/gartenmoebel-material/metall-gewebe">Geflecht</a>: Lässige GemütlichkeitGroßzügige Lounge-Möbel machen Garten und Terrasse zum pflegeleichten Outdoor-Wohnzimmer. Der hochwertige Kunststoff sieht aus wie Weiden-Geflecht, ist aber wesentlich robuster und pflegeleichter. Die Kunststoff-Fasern trocknen nach einem Regenguss schnell, weil sie kein Wasser aufnehmen. Verschmutzungen lassen sich leicht mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch und etwas Spüllauge entfernen. "Hände weg von Drahtbürste und Hochdruckreiniger - sie können das <a href="www.acamp.de/gartenmoebel-material/metall-gewebe">Geflecht</a> beschädigen", warnt Joachim Böttinger. Wer beim Kauf auf abziehbare Auflagen achtet, kann verschmutzte Bezüge einfach waschen.<a href="www.acamp.de/gartenmoebel-material/metall-gewebe">Aluminium</a>: Alles außer ArbeitBei Outdoor-Möbeln aus Aluminium hält sich der <a href="www.acamp.de/service/pflege">Pflegeaufwand</a> ebenfalls in Grenzen: Das Material rostet nicht und ist zudem mit einer speziellen Beschichtung versehen, die es gegen Oxidation schützt. "Scharfe Reinigungsmittel, kratzige Schwämme oder harte Bürsten können diese Schicht angreifen. Spüllauge und ein weicher Lappen sind zum Reinigen besser geeignet", erklärt Joachim Böttinger. <a href="www.acamp.de/kategorie/gartenstuehle">Gartensessel</a> und <a href="www.acamp.de/kategorie/gartenliegen">Liegen</a> aus Aluminium sind zudem meist mit Textilbezügen aus Nylon versehen. Sie bieten auch ohne Auflagen einen hohen Sitzkomfort und sind sehr pflegeleicht - Verunreinigungen lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.



Bildinformation: Gartentisch avelino von acamp