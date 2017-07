Business mit Stil: HUAWEI MateBook X und HUAWEI MateBook E verfügbar

(fair-NEWS) Düsseldorf, 04. Juli 2017 - Vor kurzem vorgestellt, jetzt schon im Handel: Das HUAWEI MateBook X - HUAWEIs erstes Notebook - und das 2-in-1-Gerät HUAWEI MateBook E sind ab sofort erhältlich. Neben innovativen State-of-the-Art-Technologien und stylishem Design haben beide Produkte noch eine Besonderheit im Gepäck: mitreißenden Dolby-Sound für Entertainment satt.



HUAWEI MateBook X: HUAWEI erobert den Notebook-Markt

Das HUAWEI MateBook X im eleganten, stylishen Design misst weniger als ein DIN A4-Blatt. Dazu ist es ultradünn und kommt fast ohne Rahmen aus - das Verhältnis zwischen dem 33,02 cm (13,3 Zoll) 2K-Display und dem Gehäuse beträgt ganze 88 Prozent und 4,4 mm Bezel. Auch unter der Haube hat das Notebook jede Menge Innovationen zu bieten: Im Herzen schlägt ein Intel® Core™ i5-7200U-Prozessor der siebten Generation, entsperrt wird das Gerät über einen sicheren Fingerabdrucksensor und dank eines speziellen Phasenübergangsmaterials kommt das HUAWEI MateBook X ohne Lüftung aus. Mit gerade einmal 1.050 Gramm ist das Notebook darüber hinaus ein echtes Leichtgewicht, was die Nutzung unterwegs besonders komfortabel macht.



Insbesondere Sound-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, ist das Notebook doch eines der ersten, das das Dolby Atmos Sound System an Bord hat: Audio-Hardware und -Software wurden speziell von den Dolby Laboratories Sound-Pionieren für das HUAWEI MateBook X entwickelt und bieten Nutzern ein völlig neues und immersives 3D-Sound-Erlebnis, das die Grenzen des bisherigen Notebook-Sounds durchbricht. Die Lautsprecher geben den Klang auf klare und natürliche Weise wieder. Verstärkte Bässe, höhere Lautstärken ohne Verzerrung und ein hervorragendes Klangerlebnis mit größeren Frequenzbereichen sowie realistischer Sound machen Musik noch räumlicher und versetzen Nutzer beim Streamen von Serien und Filmen direkt ins Geschehen hinein - mobiles Entertainment wird so zu einem echten Erlebnis.



HUAWEI MateBook E: Neuauflage des 2-in-1-Geräts

Das 2-in-1-Gerät HUAWEI MateBook E wurde im Vergleich zum Vorgängermodell optimiert und kommt nun im modernen, neuen Design mit einem Unibody aus Metall und fast ohne Rahmen daher - in der Hingucker-Farbe Gold mit brauner Tastatur. Die Tastatur ist angenehm geformt und das Andocken an das multifunktionale MateDock 2 wurde optimiert. Dazu lässt sich das Touch-Display problemlos stufenlos auf einen Winkel von bis zu 160 Grad verstellen - so lässt es sich bequem von unterwegs arbeiten.



Das HUAWEI MateBook E ist nicht nur ein optimaler Begleiter für das Arbeiten von unterwegs, sondern bietet auch Entertainment-Fans so Einiges: Das 2K-Display sorgt für ein beeindruckendes Video-Erlebnis, dazu gibt es dank integrierter Dolby Audio Premium Technologie virtuellen Surround Sound ohne Verzerrungen, mit einer erhöhten Basswiedergabe und kristallklarem Klang. Alle Inhalte werden optimal an die Bedürfnisse der Lautsprecher angepasst und liefern so den bestmöglichen Sound für Filme, Spiele, Musik und Streaming - ein beeindruckendes mobiles Video- und Musikerlebnis und pures Entertainment - zu jederzeit und überall.



Preise und Verfügbarkeit

Das HUAWEI MateBook X ist ab jetzt zu einer UVP von EUR 1.399,- in Grau erhältlich, Zusatzzubehör gibt es in Form einer Bluetooth®-Maus und einer Tasche zu jeweils EUR 34,99. Das HUAWEI MateBook E ist ebenfalls ab sofort zu einer UVP von EUR 1.199,- in Gold mit brauner Tastatur verfügbar.