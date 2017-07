Logistiksoftwareanbieter EXOR PRO feiert 15-jähriges Firmenjubiläum

(fair-NEWS) Ilmenau, 04.07.2017 – Die EXOR PRO GmbH blickt auf 15 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Seit der Gründung 2002 hat sich das Software-Unternehmen mit Sitz im thüringischen Ilmenau zu einem zuverlässigen und innovativen IT-Partner entwickelt. Heute vertrauen zahlreiche Kunden auf die Produkte und Dienstleistungen des WMS-Anbieters, welcher sich vor allem auf die Entwicklung und Realisierung maßgeschneiderter Softwarelösungen für die Bereiche Lagerverwaltung und -steuerung sowie Versand- und Transportlogistik spezialisiert hat. Im Fokus der Jubiläumsfeierlichkeiten stand ein eigens für die Geschäftspartner und Mitarbeiter veranstalteter Rodelcup auf der Freizeit- und Rennschlittenbahn Ilmenau.



Was vor 15 Jahren noch als studentische Ausgründung der TU Ilmenau in den Räumlichkeiten des Technologie- und Gründerzentrums begann, hat sich heute zu einem gesund gewachsenen, 10 Mitarbeiter zählenden Unternehmen entwickelt. Den bisherigen Erfolg führt Geschäftsführer Falko Rotter vor allem auf eines zurück: „Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind unsere engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf eine langfristige und nachhaltige Personalentwicklung sind wir daher ebenso bedacht, wie auf die aktive Förderung der Work-Life-Balance unserer Angestellten.”



Rodelcup lieferte zur Jubiläumsfeier Vergnügen der besonderen Art



Äußerst sportlich und mit jeder Menge Adrenalin startete die EXOR PRO deshalb auch mit ihren Gästen in den 1. Teil der Feierlichkeiten: Hierfür wurden Kunden, Geschäftspartner, Unterstützer sowie Mitarbeiter und deren Familien auf die 460 m lange und aus 8 Kurven bestehende Freizeit- und Rennrodelbahn “Wolfram Fiedler” Ilmenau geladen. Mit Rennschlitten, Sturzhelm, Schutzkleidung und Startnummer ausgestattet, konnte somit ein jeder selbst auf den Spuren André Langes, Wolfgang Scheidels & Co. wandeln und zeigen, was in ihm/ihr steckt. Nach einem Probedurchgang folgten 2 Wertungsläufe, in deren Ergebnis sich Sebastian Poppner (Beauftragter für Wirtschaftsförderung der Stadt Ilmenau) vor Lorenz Bock (Bock Handelsunternehmen GmbH) und Eberhard Walther als die Schnellsten erwiesen. Im Anschluss starteten alle Gäste zufrieden und mit viel Gesprächsstoff rund um ihr persönliches Rodelerlebnis in die Abendveranstaltung im MiaVojo Oehrenstock, auf der u.a. die Prämierung der Sieger stattfand. Den Anwesenden aus nah und fern bot sich zudem ein buntgemischtes Programm mit interessanten Rückblicken sowie vielen Momenten der Freude und fröhlichen Stimmung. Man tausche sich aus, schwelgte in Erinnerungen und nutze die Chance, den einen oder anderen Kunden und Partner auch einmal fernab des geschäftlichen Alltags kennen zu lernen.



Große Ziele für die Zukunft



Auch in den kommenden Jahren hat die EXOR PRO einiges vor: „Es ist geplant, in einem gesunden Tempo weiterzuwachsen und dabei die Position als Anbieter von individualisierten Logistiklösungen auszubauen. Zudem wollen wir – insbesondere unsere Neukunden – mit der gewohnten Flexibilität, Innovationskraft und Serviceorientierung überzeugen, ” freut sich Geschäftsführer Kristian Kalweit auf die Umsetzung einiger neu anstehender Projekte. Dem Standort Ilmenau soll dabei treu geblieben werden – schließlich konnte ein wesentlicher Grundstein bereits im Frühjahr 2017 mit der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten am Firmensitz im Langshüttenweg 1 gelegt werden.